Карта распространения коронавируса в России, Новосибирске и Бердске

18:15 18.03.2020, Алена Романцова Фото: Яндекс 0

Сколько случаев коронавируса в соседних городах, сколько в вашем можно посмотреть по карте. Данные обновляются.

Карта распространения коронавируса появилась на Яндексе На сервисе Яндекс карты появилась детальная информация о зарегистрированных случаях коронавируса. Данные обновляются.

Подробнее можно посмотреть по ссылке.

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