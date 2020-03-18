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Карта распространения коронавируса в России, Новосибирске и Бердске

18:15 18.03.2020, Алена Романцова Фото: Яндекс
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Сколько случаев коронавируса в соседних городах, сколько в вашем можно посмотреть по карте. Данные обновляются.

Карта распространения коронавируса в России, Новосибирске и Бердске
Карта распространения коронавируса появилась на Яндексе

На сервисе Яндекс карты появилась детальная информация о зарегистрированных случаях коронавируса. Данные обновляются.
Подробнее можно посмотреть по ссылке.

Карта распространения коронавируса в России, Новосибирске и Бердске
Карта распространения коронавируса в России, Новосибирске и Бердске
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