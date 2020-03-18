На сервисе Яндекс карты появилась детальная информация о зарегистрированных случаях коронавируса. Данные обновляются.
Подробнее можно посмотреть по ссылке.
Карта распространения коронавируса в России, Новосибирске и Бердске
18:15 18.03.2020,
Сколько случаев коронавируса в соседних городах, сколько в вашем можно посмотреть по карте. Данные обновляются.
На сервисе Яндекс карты появилась детальная информация о зарегистрированных случаях коронавируса. Данные обновляются.
Спасибо за ваш голос
От редакции
Интересно посмотреть карту?
Профилактика коронавирусной инфекции для тех, кому 60 и более лет
20:40 18-03-2020
Закрыли все ледовые переправы в Новосибирской области
19:30 18-03-2020
Допустил трату денег из ФНБ на поддержку населения Путин
19:00 18-03-2020
БердскОн пришел. Первый случай коронавируса зарегистрировали в Новосибирской области 4
18:58 18-03-2020