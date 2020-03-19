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Коронавируса в Бердске нет. Развеял слухи региональный минздрав

21:00 19.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В Новосибирске установили всех попутчиков пациентки с коронавирусом, пока единственной в Новосибирской области. С ней летели в самолете 63 жителя Новосибирской области. У каждого, кто летел с инфицированной сибирячкой, будут взяты пробы на вирус COVID-19.

Коронавируса в Бердске нет. Развеял слухи региональный минздрав
Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов заявил, что в Бердске нет заболевших коронавирусом
Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
Коронавируса в Бердске нет. Развеял слухи региональный минздрав

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Одним рейсом с женщиной, у которой был выявлен коронавирус, в Новосибирск прилетели 106 человек. Как рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области, личности и адреса всех, кто находился на борту, установлены.

— Пациентка, прибывшая из Франции, госпитализирована в инфекционную больницу из аэропорта Толмачево 15 марта. Вместе с ней летели 99 пассажиров и семь членов экипажа. Жителей нашего региона среди них — 63 человека. Адреса и паспортные данные всех установлены. В настоящий момент специалисты Роспотребнадзора, сотрудники МВД и врачи связываются с каждым, чтобы оценить состояние здоровья, выдать предписание о домашней самоизоляции и взять под медицинское наблюдение, — рассказал глава областного минздрава Константин Хальзов.

По его словам, у каждого, кто летел с инфицированной сибирячкой, будут взяты пробы на вирус COVID-19. Это первый выявленный случай заражения коронавирусом на территории Новосибирской области. В региональном правительстве заверяют, что слухи, распространяемые в соцсетях о зараженных в Академгородке и Бердске, не соответствуют действительности. Сейчас в Новосибирске под наблюдением врачей находится 733 человека, недавно прибывших из стран с неблагополучной коронавирусной обстановкой или же контактировавших с инфицированными. Все они здоровы и остаются дома на самоизоляции.

Кроме того, в инфекционную больницу №1 обратились 38 жителей города, также побывавших за рубежом и обнаруживших у себя признаки ОРВИ. Из них 13 человек уже обследованы — результаты тестов на коронавирус отрицательный. Остальные 25 проб еще не готовы.

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