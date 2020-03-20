Проверять температуру пассажиров из-за коронавируса начнут в новосибирском «Толмачево»

Толмачево усилит меры безопасности

В Правительстве Новосибирской области состоялось заседание оперативного штаба по дополнительным мерам по снижению рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019). В заседании приняли участие члены Правительства региона, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, руководители всех соответствующих служб.

Губернатор Андрей Травников напомнил о введённом на территории Новосибирской области режиме повышенной готовности в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в России.

«Введение режима было своевременным – уже ко вчерашнему вечеру мы получили подтверждение о положительном анализе на коронавирус по одной из жительниц Новосибирской области, которая не так давно вернулась из Франции. Она прибыла к нам из аэропорта «Шереметьево», сразу же по признакам ОРВИ была добровольно госпитализирована в инфекционную больницу №1. И первичный, и повторный анализы подтвердили наличие коронавируса. Оперативный штаб развернул работу по определению круга контактов заболевшей, в основном – пассажиров рейса из «Шереметьева». На этом рейсе было 63 жителя Новосибирской области. Сегодня 35 из них взяты под медицинское наблюдение, по остальным медики продолжат обход в течение сегодняшнего дня. По остальным пассажирам мы передали информацию в те регионы, куда граждане отправились из аэропорта «Толмачёво». Оперативный штаб продолжает деятельность в режиме повышенной готовности. Мы прорабатываем возможность организации стопроцентного температурного контроля пассажиров, прибывающих не только из-за рубежа, но и внутренними авиарейсами. Как показывает статистика, все заражённые в регионах Сибири граждане прибыли с пересадкой через московский авиаузел. Соответственно, сегодня очень важно взять под контроль прибывающих внутренними авиационными рейсами. Новых случаев выявления заболевания на этот час нет, хотя такой риск присутствует, потому что большое количество наших соотечественников стремится вернуться из европейских стран домой. Информация по всем этим гражданам у нас имеется, все взяты под наблюдение. Все, у кого выявлены симптомы ОРВИ, находятся в боксах в инфекционной больнице, по ним ожидаем результатов анализов из центра «Вектор». По данным туристических организаций, ещё около 300 новосибирцев пока не вернулись из туристических поездок из-за границы. Хотелось бы обратить внимание на соотношение цифр, чтобы ни у кого не было вопросов, почему не каждого прибывающего из-за рубежа госпитализируют, берут под жёсткий медицинский надзор, а им рекомендуется самоизоляция. Обратите внимание: сегодня на домашнем карантине находятся 733 человека, из них только 41 имеет предпосылки для госпитализации. Подавляющее количество наших соотечественников абсолютно здоровы, ждут результатов анализов и завершения двухнедельного карантина», – подчеркнул Андрей Травников.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов пояснил: те, кто сейчас находятся на домашнем карантине, не покидают помещений, в которых они изолированы. «Тестирование на коронавирус производится только по медицинским показаниям. Дополнительно мы сегодня получили разрешение на тестирование в трёх лабораториях учреждений здравоохранения Новосибирской области», – сообщил Константин Хальзов.

Для справки.

Министерство здравоохранения Новосибирской области совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области реализует необходимые меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции нового типа. Ведётся плановая межведомственная работа. Усилен контроль в аэропорту «Толмачёво», проходят профилактические мероприятия на железнодорожном транспорте и в Новосибирском метрополитене. Определена схема маршрутизации больных, проведён инструктаж медработников, проверена готовность медицинских организаций.

С точки зрения бытовой профилактики, жителям Новосибирской области следует принимать те же меры, что и при профилактике ОРВИ и гриппа: регулярно мыть руки, полноценно сбалансированно питаться, избегать большого скопления народа, заниматься физическими нагрузками, проветривать помещения, регулярно проводить влажную уборку. Также, если ощущается недомогание после возвращения из стран, где зафиксирована вспышка заболевания, – рекомендовано незамедлительно обратиться в медицинскую организацию.

16 марта распоряжение №44-р о противодействии завозу и распространению новой коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области подписал Губернатор Андрей Травников.

18 марта Правительство Новосибирской области приняло постановление №72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области».

В регионе создан оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции, работает круглосуточная горячая линия – по телефону 112. Организована горячая линия Министерства здравоохранения РФ: 8-800-200-0-200. Актуальная информация публикуется в официальном канале.

На сайте министерства здравоохранения Новосибирской области размещена дополнительная информация о мерах профилактики коронавируса.

Источник: Правительство Новосибирской области