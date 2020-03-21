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Штрафовать и отправлять на исправработы нарушивших карантин хотят в Госдуме

12:45 21.03.2020 Фото: ГД
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Депутаты подготовят законопроект об уголовной ответственности для нарушивших карантин. О лишении свободы речь не идет. Но чиновники могут лишиться работы.

Штрафовать и отправлять на исправработы нарушивших карантин хотят в Госдуме
В Госдуме задумались, как наказать нарушителей в условиях коронавируса
Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
Штрафовать и отправлять на исправработы нарушивших карантин хотят в Госдуме

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В Государственной Думе подготовят законопроект об уголовной ответственности для граждан, нарушивших условия карантина по коронавирусу, сообщил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев перед началом пленарного заседания палаты в четверг.

По словам Исаева, в условиях коронавируса подавляющее большинство граждан ведут себя очень ответственно и дисциплинированно.

«Но, к сожалению, мы сталкиваемся с ситуациями, когда отдельные взрослые граждане проявляют абсолютную несознательность, — сказал он. — Есть уже несколько случаев, когда люди, которые инфицированы коронавирусом и знают об этом, грубо нарушают правила карантина либо покидают соответствующие лечебные учреждения».

Депутат отметил, что в Уголовном кодексе существует ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее за собой массовое заражение или отравление граждан. Но в ситуации с коронавирусом установить этот факт чрезвычайно сложно, сказал Исаев.

В связи с этим предлагается дополнить УК нормой, что уголовная ответственность должна наступать также в случае «возникновения реальной угрозы массового заражения или отравления граждан, создания объективных условий для этого».

«Взрослые люди, которые знают, что инфицированы и которым разъяснили необходимые требования карантина, но они злостно ради своих собственных интересов пренебрегают этими требованиями, ставят под угрозу здоровье и, возможно, жизнь других людей, должны осознавать себя преступниками», — сказал Андрей Исаев.

Он подчеркнул, что речь не идёт о лишении свободы, передает «ПГ». Предлагается установить за указанное нарушение штрафы, исправительные работы и запрет занимать руководящие должности на определённый период. Соответствующий законопроект будет подготовлен во время региональной недели, сообщил Исаев.

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От редакции

Принудительно изолировать подозрительных?

igk63, 21 марта 2020 13:24
А слабо сразу расстрелять?

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