Молитвы для чтения в короновирусную пандемию для прихожан РПЦ

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитвенных прошений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции

Прошения на сугубой ектении Божественной литургии, возносимая во время распространения вредоносного поветрия

Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, о еже милостивно пощадити нас от губительнаго поветрия на ны движимаго и избавити верныя люди Твоя от смерти душевныя и телесныя, недугующим исцеление и здравие подати, нам же всем Твое божественное ограждение и заступление, молим Тя, милосерде Господи, скоро услыши и милостивно помилуй.

Еще молимся, о еже умирити смятение человек и страхования всяческая, упованием твердым оградити верных Своих, мир же и тишину вселити в сердца наша, молим Ти ся, Господи, услыши и помилуй.

Молитва во время распространения вредоносного поветрия чтомая

Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.