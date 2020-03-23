23.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Спасут от смерти из-за коронавируса 9 аппаратов ИВЛ пациентов ЦГБ Бердска

20:53 23.03.2020, Марина Волкова Фото: википедия
9 3

Кроме того, в горбольнице есть три назальных аппарата для поддержки давления на выдохе. Это тоже аппарат искусственной вентиляции легких.

Спасут от смерти из за коронавируса 9 аппаратов ИВЛ пациентов ЦГБ Бердска
В Бердске есть аппараты ИВЛ
Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
Спасут от смерти из за коронавируса 9 аппаратов ИВЛ пациентов ЦГБ Бердска

Новых больных короновирусом на 23 марта в Бердске и Новосибирской области не выявленоФейковые и панические новости о коронавирусе проверяет СКРЕщё 107 новостей

Коронавирус, который еще вчера казался далекой инфекцией, стоит на пороге бердчан. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», официальные данные о ситуации с коронавирусом на 22 марта распространил днем минздрав Новосибирской области. Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Новосибирской области нет. На 22 марта в регионе зафиксировано четыре случая. Все – «завозные». Пациентки недавно вернулись из Франции, Италии, Великобритании и Швейцарии, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В Бердску носители смертельного вируса не выявлены.

При этом на домашнее наблюдение и выдачу больничных листов на 14 дней отправляют жителей Бердска, которые прилетели из стран Китая, Южной Кореи, Италии, Франции, Германии, Ирана. Спектр стран увеличился — Швейцария, Лондон, ОАЭ, дополнительно по распоряжению правительства РФ в этот список включены Вьетнам, Турция и Таиланд. На 23 марта в Бердске на карантине находятся 79 бердчан, прилетевших из за границы. «Курьер. Среда. Бердск» продолжет отвечать на вопросы читателей, связанные с коронавирусом.

— Сколько рабочих аппаратов ИВЛ есть в Бердске?

На этот вопрос ответила главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская сегодня, 23 марта:

— У нас девять рабочих аппаратов ИВЛ. И три назальных аппарата, для поддержки давления на выдохе. Это тоже аппарат искусственной вентиляции легких.

Мнение читателей
0
3
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Победим коронавирус?

Аноним, 23 марта 2020 11:49
На 100 тысяч населения всего 9 аппаратов...нет слов. И везде рапортуют о повышенной готовности при этом.
Аноним, 23 марта 2020 12:13
Все нормально.
Больше 9 одновременно не заболеют. Точнее диагноз не поставят. Как сейчас, все же верят, что на 140-миллионную страну три сотни зараженных, правда?
Аноним, 23 марта 2020 12:13
Дохтур решит, кому жить, а кому "умер от пневмонии"
Аноним, 23 марта 2020 12:23
79 бердчан вернулось за месяц (на самом деле даже больше) из за границы. Домножаем на 12 месяцев, получаем чуть меньше тысячи в год.

То есть меньше одного процента от населения стотысячного города. Вот вам и реальные цифры благополучия, тщательно скрываемые за "процентами от прошлого года".
Аноним, 23 марта 2020 13:32
вот вам реальная цифра сколько тех, кто готов ездить во время пандемии в другие страны

Да и вообще, нормальные люди отдыхать ездят летом и на каникулах зимних.
Март - вообще гиблый сезон в туризме.

Так что вот и все, что нужно знать о методиках расчетов хомячков
Аноним, 23 марта 2020 15:37
ЗдОрово!На 35000 гипотетически умирающих 9 аппаратов вполне,молодцы,нафига городу нужен сей баласт ,всех этих реликтов лучше недосчитаться после атаки эпидемии,ребят это что?Вот я лично так боюсь,я что в первых рядах ???????...
Ольга, 23 марта 2020 15:43
ЗдОрово!Ну что можно сказать,зачем спасать ,главное москоу подготовить... На 35000 взрослых сограждан,я имею ввиду зону риска, всего девять аппаратов.Это что?Да,помолодеет наш город,только за что так то?
Аноним, 23 марта 2020 16:07
За то что вы 20 лет не тем местом думали. Счёт пришел, пора платить.
Михаил, 23 марта 2020 20:32
Лучше отправим все в Италию, им нужнее...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНовых больных короновирусом на 23 марта в Бердске и Новосибирской области не выявлено
23:40 23-03-2020
Новых больных короновирусом на 23 марта в Бердске и Новосибирской области не выявлено
Фейковые и панические новости о коронавирусе проверяет СКР 1
22:05 23-03-2020
Фейковые и панические новости о коронавирусе проверяет СКР
Уничтожить всю "либеральную сволоту" призвал бывший чиновник и скандальный политолог Матвейчев 1
22:00 23-03-2020
Уничтожить всю
Пожертвовал 1 млрд рублей для НКО в связи с коронавирусом глава "Норникеля" Потанин
21:45 23-03-2020
Пожертвовал 1 млрд рублей для НКО в связи с коронавирусом глава
Собянин выдаст пенсионерам Москвы деньги. Поддержит в пандемию 5
21:35 23-03-2020
Собянин выдаст пенсионерам Москвы деньги. Поддержит в пандемию
Антисептик для рук своими руками от доктора Комаровского 4
21:31 23-03-2020
Антисептик для рук своими руками от доктора Комаровского
ФСБ задержала двух студентов за пропаганду массовых убийств и суицида на Сахалине: хотели напасть на учебное заведение
21:30 23-03-2020
ФСБ задержала двух студентов за пропаганду массовых убийств и суицида на Сахалине: хотели напасть на учебное заведение
«Да» или «Нет» можно выбрать при голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля 2020 года 8
21:21 23-03-2020
«Да» или «Нет» можно выбрать при голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля 2020 года
БердскДетское пособие в 6 018 руб. на ребенка с 3 до 8 лет получит семья с доходом на троих в 35 214 руб. в Бердске, Новосибирске и России 2
21:20 23-03-2020
Детское пособие в 6 018 руб. на ребенка с 3 до 8 лет получит семья с доходом на троих в 35 214 руб. в Бердске, Новосибирске и России
Усилит наказание за нарушение карантина по коронавирусу Мишустин
21:15 23-03-2020
Усилит наказание за нарушение карантина по коронавирусу Мишустин