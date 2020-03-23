Спасут от смерти из-за коронавируса 9 аппаратов ИВЛ пациентов ЦГБ Бердска

Кроме того, в горбольнице есть три назальных аппарата для поддержки давления на выдохе. Это тоже аппарат искусственной вентиляции легких.

В Бердске есть аппараты ИВЛ

Коронавирус, который еще вчера казался далекой инфекцией, стоит на пороге бердчан. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», официальные данные о ситуации с коронавирусом на 22 марта распространил днем минздрав Новосибирской области. Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Новосибирской области нет. На 22 марта в регионе зафиксировано четыре случая. Все – «завозные». Пациентки недавно вернулись из Франции, Италии, Великобритании и Швейцарии, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В Бердску носители смертельного вируса не выявлены.

При этом на домашнее наблюдение и выдачу больничных листов на 14 дней отправляют жителей Бердска, которые прилетели из стран Китая, Южной Кореи, Италии, Франции, Германии, Ирана. Спектр стран увеличился — Швейцария, Лондон, ОАЭ, дополнительно по распоряжению правительства РФ в этот список включены Вьетнам, Турция и Таиланд. На 23 марта в Бердске на карантине находятся 79 бердчан, прилетевших из за границы. «Курьер. Среда. Бердск» продолжет отвечать на вопросы читателей, связанные с коронавирусом.

— Сколько рабочих аппаратов ИВЛ есть в Бердске?

На этот вопрос ответила главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская сегодня, 23 марта:

— У нас девять рабочих аппаратов ИВЛ. И три назальных аппарата, для поддержки давления на выдохе. Это тоже аппарат искусственной вентиляции легких.