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Stop-коронавирус: Не принимает население, но принимает онлайн платежи УК «Лига» в Бердске с 23 марта

16:57 23.03.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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По словам директора УК, в кассу преимущественно ходят пожилые люди. Ирина Долгачева надеется, что чье-то здоровье и жизнь управляющая компания спасет от нового вируса.

Stop коронавирус: Не принимает население, но принимает онлайн платежи УК Лига в Бердске с 23 марта
УК «Лига» приостановила прием населения из-за коронавируса
Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
Stop коронавирус: Не принимает население, но принимает онлайн платежи УК Лига в Бердске с 23 марта

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Директор управляющей компании «Лига» Бердска Ирина Долгачева приняла решение об удаленной работе своих сотрудников. Такое правила работает с 23 марта. Когда компания вернется к привычному режиму работы — пока неизвестно. По оценке Ирины Борисовны, «коронавирус покажет».

— Мы приостановили прием населения. Сотрудники работают. Сейчас конец месяца и основные платежи прошли. Кроме того, оплатить услуги можно посредством Сети интернет. Кто не справится с этим, решим индивидуально. Люди восприняли наше решение достаточно спокойно. Следующий платеж необходимо будет внести до 30 апреля. К этому времени ситуация в ту или иную сторону изменится. Если вирус не будет распространяться, мы откроемся. А если все усугубится, наверное, нам спасибо скажут, — рассказала Ирина Долгачева сегодня, 23 марта.

По словам директора УК «Лига», в кассу преимущественно ходят пожилые люди. Ирина Борисовна надеется, что чье-то здоровье и жизни управляющая компания убережет от нового вируса.

— Это решение должен принимать каждый исходя из того, каким видом деятельности он занимается. И как это критично для общества и бизнеса. Социальная ответственность здесь должна работать. Думаю, если бы все оперативно предприняли превентивные меры, то и ущерб для здоровья бердчан и бизнеса был бы минимизирован, — рассуждает в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Ирина Долгачева.

Руководитель ГК «Вымпел Сервис» Николай Яковченко сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что управляющая компания работает в прежнем режиме. Уходить на удаленку УК не планирует, ведь тогда будет некому обслуживать многоквартирные дома. Кроме того, УК принимает платежи посредством приложения «Квартплата+». Так бердчане могут ограничить контакт с людьми, чтобы не заразиться коронавирусом.

От редакции: Руководство управляющих компаний, об изменениях в работе вашей УК вы можете сообщить в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» по телефонам 8383-41-3-00-10, 8953-878-90-10 или письмом на электронный адрес bkurer@mai.ru. Эту информацию мы оперативно сообщим читателям «Курьер. Среда. Бердск».

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