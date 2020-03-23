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Подтверждать коронавирус у жителей европейской части России начинают в противочумном центре в Москве

20:00 23.03.2020 Фото: Википедии
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Урал, Сибирь и Дальний Восток по-прежнему направляют биоматериал на исследования в центр вирусологии «Вектор», расположенный под Новосибирском. Следующим этапом будет расширение сети референс-центров по коронавирусной инфекции до 15 на территории всей РФ.

Подтверждать коронавирус у жителей европейской части России начинают в противочумном центре в Москве
Роспотребнадзор изменил схему подтверждения подозрительных на коронавирусную инфекцию результатов исследований
Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
Подтверждать коронавирус у жителей европейской части России начинают в противочумном центре в Москве

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В Роспотребнадзоре принято решение об изменении схемы окончательного подтверждения подозрительных на новую коронавирусную инфекцию результатов исследований. Об этом в понедельник сообщили в ведомстве.

С 24 марта биоматериал подозрительных на новую коронавирусную инфекцию исследований из лабораторий субъектов ЦФО, СЗФО, ПФО и СКФО будет направляться для окончательного подтверждения в специально оборудованный референс-центр на базе ФКУЗ «Противочумный центр» Роспотребнадзора в Москве.

Биоматериал из лабораторий субъектов УФО, СФО, ДВФО по-прежнему будет направляться для окончательного подтверждения в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», расположенный под Новосибирском.

Следующим этапом будет расширение сети референс-центров по коронавирусной инфекции до 15 на территории всей Российской Федерации.

Это позволит в условиях увеличения охвата тестированием, в том числе лиц с симптомами ОРВИ или сдающими тест по желанию, оперативно получать подтверждение о наличии или отсутствии коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в России зарегистировано 4 отечественные тест-системы, которые могут использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию, проведено более 165 тысяч исследований во всех субъектах Российской Федерации.

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