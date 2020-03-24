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На 7 лет отправят в тюрьму за нарушение карантина по коронавирусу в России

22:00 24.03.2020 Фото: ГД
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За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний предлагается наказывать штрафом до 2 млн рублей, решила Госдума.

На 7 лет отправят в тюрьму за нарушение карантина по коронавирусу в России
В Государственной Думе идет работа по противодействию распространению коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
На 7 лет отправят в тюрьму за нарушение карантина по коронавирусу в России

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24 марта председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел совещание с участием председателя комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова и экспертов правового управления ГД, на котором обсуждалась подготовка поправок в Уголовный кодекс РФ в части ужесточения наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Как сообщили в Госдуме, по итогам совещания было принято решение провести дополнительное заседание Совета завтра, 25 марта в 12:00, в рамках которого будет обсуждаться вопрос об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Поправки инициировали Вячеслав Володин и Павел Крашенинников.

Предлагается ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее за собой по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, в виде штрафа от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или в размере зарплаты, или иного дохода в период от трех до пяти лет, либо запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от одного года до трех лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний предлагается наказывать штрафом до 2 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода в период от четырех до пяти лет, либо запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от трех до пяти лет, либо ограничением свободы на срок до пяти лет.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до семи лет.

По итогам рассмотрения поправок на Совете Государственной Думы планируется, что они будут вынесены на пленарное заседание 31 марта.

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От редакции

Правильные меры?

Аноним, 24 марта 2020 22:55
В своё время Солженицын сказал -«встречай каждый чёрный воронок с молотком и погибли бы тысячи, а так под итернационал ( в гулаг) или под симфонию Вагнера отправились миллионы»
В добрый путь, товарищи

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