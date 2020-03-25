Путин: по 5000 рублей ежемесячно будут платить на каждого ребенка с 1 апреля в семья, которым положен маткапитал

Три месяца на детей будут платить по 5000 рублей

Путин предложил с апреля выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, по 5 тыс. рублей в месяц.

Для поддержки семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, в ближайшие три месяца им будут выплачивать по пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет.

-Надо поддержать семьи с детьми. Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трёх лет включительно. Такая поддержка особенно важна для семей, где дети сейчас не посещают ясли или детский сад, для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребёнком, заявил 25 марта в видеобращении к нации Путин.