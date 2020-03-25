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Путин: по 5000 рублей ежемесячно будут платить на каждого ребенка с 1 апреля в семья, которым положен маткапитал

20:47 25.03.2020 Фото: Pixabay
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Такое предложение высказал президент в обращении к нации. Платить будут апрель, май, июнь.

Путин: по 5000 рублей ежемесячно будут платить на каждого ребенка с 1 апреля в семья, которым положен маткапитал
Три месяца на детей будут платить по 5000 рублей
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Путин: по 5000 рублей ежемесячно будут платить на каждого ребенка с 1 апреля в семья, которым положен маткапитал

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Путин предложил с апреля выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, по 5 тыс. рублей в месяц.
Для поддержки семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, в ближайшие три месяца им будут выплачивать по пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет.

-Надо поддержать семьи с детьми. Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трёх лет включительно. Такая поддержка особенно важна для семей, где дети сейчас не посещают ясли или детский сад, для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребёнком, заявил 25 марта в видеобращении к нации Путин.

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От редакции

Хорошая поддержка?

Надежда, 25 марта 2020 21:30
Если материнский капитал уже использован, выплаты полагаются или нет?
Аноним, 25 марта 2020 21:36
Для поддержки семей с детьми, имеющих право на материнский капитал !!
Маша, 25 марта 2020 22:42
Полагается, я так поняла
Аноним, 25 марта 2020 21:31
Где узнать подробнее все условия? Каким образом будет начисляться пособие и как узнать кому оно полагается?
Аноним, 25 марта 2020 21:32
НВР:
Да, только очень много семей где женщины не работают так как детям после 3_х лет не дают место в детском саду. Их забыли в этом указе
Alex, 25 марта 2020 21:40
Сообща бред, у нас уже 2-у ребёнок с 2-з лет идёт, где очереди?! На Луне?
Анастасия, 25 марта 2020 22:50
Да, согласна, нам скоро 4 года и детский сад только планируют открыть в апреле
Аноним, 25 марта 2020 22:51
Для таких с июня вводят пособие также в 5000 с 3-х лет до 7-ми, а со следующего года 1 прожиточный минимум будет. Только положено оно тем у кого доход на 1 человека в семье не превышает 1 продиточный минимум
Инна, 25 марта 2020 23:24
Нет не забыли, в обращении сказало до 3х лет включительно, т.е до 4х
Аноним, 25 марта 2020 21:44
НВР:не для всех
Аноним, 25 марта 2020 21:59
Уже противно от такой дискриминации и подразделения детей по датам рождения,а тут еще и к мат капиталу привязали. Будто остальным детям не надо ни питаться, ни одеваться,ни развиваться.
Аноним, 25 марта 2020 21:59
После трех лет уже не дети?им не нужна поддержка ?
Анна, 25 марта 2020 22:01
НВР:
Это имеется ввиду, кто еще не получил мат капитал? если получил, не потратил, то уже не получим 5000 рублей?
Анастасия, 25 марта 2020 22:09
Ну тоесть опять получат те у которых есть мат капитал , я например родила дочь в 2019 году следовательно ничего не получу , и таких миллионы !!! Так не честно !
Татьяна, 25 марта 2020 22:27
Вот правда что! Бред какой-то. Нашим детям 2019 года вообще ничего не полагается.
Я мама, 25 марта 2020 22:51
Так все таки мы с 2019 года опять мимо? Правильно я понимаю?
Аноним, 25 марта 2020 22:55
Если у вас 1 ребенок, то вы можете получать пособие до 3-х лет в размере 1 прожиточного минимума. А вот если у вас 2 ребенок и мат.капитал вы потратили уже тогда да, остается вопрос.
Дарья, 25 марта 2020 22:13
Получается, что те кто родил ранее 2020 года первого ребенка мало того, что мат капитал не получили, так еще и выплату сейчас получать не будут, хотя ребенку также пока нет 3х лет?
Житуха, 25 марта 2020 23:35
А то что кто родился в 17 году вообще за все побрились а вы хоть что то получаете
Но правительство не оправдываю
Анастасия, 25 марта 2020 22:22
Я не работаю , ребенок в садик ещё не ходит ,нам ещё и полтора года нет и мат.капитала тоже нет. И где поддержка.
Татьяна, 25 марта 2020 22:29
Нам не положено! У нас дети в 2019 году родились и видимо уже достаточно обеспеченные! Бред какой!
Ксения, 25 марта 2020 23:27
А вы губернаторские не получаете что-ли?это не поддержка?вы достаточно должны получать,я вот на первого ребенка получала каких то несчастных 3500 руб,но нечего выжила и не возмущаюсь,а на второго щас только получаю 7700 и тоже не чего живём!
Аноним, 25 марта 2020 22:32
НВР:
Да
Аноним, 25 марта 2020 22:43
Нет так как семьям с детьми до 3 лет не всем положен маткапитал. Значит мы в помощи не нуждаемся по вашему что-ли? НВР:
Мария, 25 марта 2020 22:46
Что же вы за бред пишите, что дети с 19года ничего не получают!? А как же Путинские!? Как же пособие от 1,5 до 3х которое скоро будет? Всё жалуются что плохо! Да и маткапитал за 2го ребёнка рождёного с 1января 2020 года уже не 466 тысяч , а 600 тысяч рублей. Раньше не было не материнского, не пособия от 1,5 до 3х, про пособие от 3х до 7ми я вообще молчу. Хватит уже жаловаться, вы детей рожаете ради денег что ли???
Извините, просто все равны. А не то, что детей рожаем не для себя. За ребёнка обидно, всем так всем!, 25 марта 2020 22:51
Извините, но это несправедливо. Всё детей рожают доя себя, но по крайней мере многие. Я считаю все так всем, а не выборочно.
Аноним, 25 марта 2020 23:22
Вот как получается, если ты материнский капитал потратил на ипотеку, выплаты от 1.5 до 3-х лет не положено, так объясните на что ребенка содержать на 430 руб от государства и 60 руб от предприятия в котором работаешь??? Я думаю, что не одна я такая
Ксения, 25 марта 2020 23:29
Все верно,вы большая молодец,все как есть так и написали!
Виктория, 25 марта 2020 22:48
Я в шоке, не гналась за маткапитал ом, рожала одного и доя себя. Но сейчас эпидемия и это касается всей страны, а наши дети с 2019 года кто???? Я не понимаю сколько будет так продолжаться, мы тоже снимем жилье и работаем, мы русские, гражданство РФ у нас, а прав никаких и эти копейки не заслужили!!!!
Дарья, 25 марта 2020 22:53
Согласна полностью
Аноним, 25 марта 2020 22:56
А что мешает вам оформить почобие на 1 ребенка в размере 1 прожиточного минимума? Или ваш доход больше 2-х прожиточных минимумов на 1 человека?
Мария, 25 марта 2020 22:57
Если платить- то всем, действительно раньше ничего не было и все дети были одинаковы, а сейчас вот этим дадим,тем вообще ничего не дадим. Тогда бы ничего не кому не давали...
Ирина, 25 марта 2020 23:17
Вы Путинские получаете 10000 и по уходу 4800 итого почти 15000 на одного ребенка,а я на двоих 6800. Разницу видите. И Вам мало. Жалуетесь.
Дарья, 25 марта 2020 22:49
дети которые родились в 2019 году как будто не дети и им ничего не нужно не мат капитала не выплат кого то поддерживают и материнским капиталам и сейчас по 5000 рублей
Юлия, 25 марта 2020 23:09
Вот именно. Если рожден в 2018 или 2019году и это первый ребенок , мат.капитал
не положен, но ребенку то нет еще трех лет, но нам вообще то так же нужна поддержка, мы еще не ходим в садик, сидим в отпуске по уходу за ребёнком
Анна, 25 марта 2020 22:50
Такое чувство,что Вы рожаете из-за материальной выгоды
Аноним, 25 марта 2020 22:54
А многодетным ничего ??
Аноним, 25 марта 2020 22:56
НВР:
Мне кажется хорошая.
Галина, 25 марта 2020 22:56
Сама в шоке!
У меня 4 детей. Мат капитал использовали на ипотеку. Сейчас моим 4ем ничего что ли ?! удалено - держите себя в руках. модератор
Аноним, 25 марта 2020 23:05
Это уже было, хватит как попугай повторять вы рожали не для себя что ли...
Аноним, 25 марта 2020 23:15
Что для этого надо? Какие бумаги собирать или пособие автоматически к 10650 рублям плюсом будут выплачивать от 1,5 до 3х?
Галина, 25 марта 2020 23:15
Не понятно.. тем, кто уже использовал мат. Капитал будет выплата или нет.
Аноним, 25 марта 2020 23:27
Я думаю как всегда
Аноним, 25 марта 2020 23:20
У тех кто родил первого ребёнка есть путинские, а у тех у кого второму ребёнку 1,5 и садика нет и декрет до 3-х лет. И пособий никаких, вот и сделали им такую поддержку. Я считаю правильно.
Аноним, 25 марта 2020 23:22
А если один ребёнок до 3х лет?
Яя, 25 марта 2020 23:25
Мы тоже за первого не получали капиталов, только на второго, и не получали ни путинские ни чего так как использовали капитал. И ничего не гони, ато тут вот родили первого и не рады что не получают капитал, роди второго если хочешь его. Вам пособие зато хорошее. Вот мы точно во всем пролетели как фанера над Парижем. И ничего живем дальше. А то что в такой период если только те у кого мат капитал не потрачен положенные эти пособия то да обидно за тех кто потратил, разве у нас не дети. Мы так же сиди дома с ними.
Аноним, 25 марта 2020 23:38
Я с вами полностью согласна, нищенское пособие 430 руб и 60 руб от предприятия, корм и ребенка чем хочешь, вот и помощь от государства, запомогалось
Елена, 25 марта 2020 23:32
Если трое детей одной 10лет двоим по 7лет.им нечего не положено ,они не поподают не под одну програму?
Инна, 25 марта 2020 23:37
Ключевые слова "высказал предложение", потому никакой конкретики нет как оформить эти деньги((( Для того чтобы платили нужно указы выпускать и к ним как-то процедуру привязывать:какие документы собирать, куда подавать и тд.

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