Путин: по 5000 рублей ежемесячно будут платить на каждого ребенка с 1 апреля в семья, которым положен маткапитал

Путин предложил с апреля выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, по 5 тыс. рублей в месяц.
Для поддержки семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, в ближайшие три месяца им будут выплачивать по пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет.
-Надо поддержать семьи с детьми. Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трёх лет включительно. Такая поддержка особенно важна для семей, где дети сейчас не посещают ясли или детский сад, для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребёнком, заявил 25 марта в видеобращении к нации Путин.
Да, только очень много семей где женщины не работают так как детям после 3_х лет не дают место в детском саду. Их забыли в этом указе
Это имеется ввиду, кто еще не получил мат капитал? если получил, не потратил, то уже не получим 5000 рублей?
Но правительство не оправдываю
Да
не положен, но ребенку то нет еще трех лет, но нам вообще то так же нужна поддержка, мы еще не ходим в садик, сидим в отпуске по уходу за ребёнком
Мне кажется хорошая.
У меня 4 детей. Мат капитал использовали на ипотеку. Сейчас моим 4ем ничего что ли ?! удалено - держите себя в руках. модератор