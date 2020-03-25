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Пятый случай коронавируса подтвержден 25 марта в Новосибирске. Заболевшая прилетела 20 марта из Великобритании

21:53 25.03.2020 Фото: Википедии
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Состояние женщины в настоящий момент средней степени тяжести. Ее госпитализировали в инфекционную больницу №1 в мельцеровский бокс. Под медицинским наблюдением находится 3817 жителей региона.

Пятый случай коронавируса подтвержден 25 марта в Новосибирске. Заболевшая прилетела 20 марта из Великобритании
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Пятый случай коронавируса подтвержден 25 марта в Новосибирске. Заболевшая прилетела 20 марта из Великобритании

Пятый случай коронавируса подтвержден 25 марта в Новосибирске. Заболевшая прилетела 20 марта из ВеликобританииНаиболее заразны при COVID-19 пожилые люди из-за высокой вирусной нагрузкиЕщё 147 новостей

По данным оперативного штаба 25 марта в Новосибирской области выявлен ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом вечеров в среду сообщил региональный минздрав.

Пациентка с 15 по 19 марта находилась в Великобритании. 19 марта прилетела в Москву, 20 марта рейсом 419 авиакомпании «Победа» прибыла в Толмачево. С того момента оставалась дома на самоизоляции. 21 марта почувствовала недомогание – повышение температуры, редкий сухой кашель. На машине скорой помощи госпитализирована в инфекционную больницу №1 в мельцеровский бокс. Сегодня получен положительный результат теста на коронавирус.

Состояние женщины в настоящий момент средней степени тяжести. Она получает необходимое лечение по протоколу.

Специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и медицинские работники определяют круг контактных лиц, чтобы выдать им предписание о самоизоляции и поместить под медицинское наблюдение.

Под медицинским наблюдением находится 3817 жителей региона. Это здоровые люди, которые недавно вернулись в Россию или контактировали с инфицированными. Напомним, по распоряжению главного санитарного врача РФ на самоизоляции с 18 марта должны оставаться все, кто менее 14 дней назад прибыл из-за границы. Снято с наблюдения по состоянию на 25 марта 1316 человек.

Ситуация с ОРВИ и гриппом в регионе остается стабильной. Заболевших за прошедшие сутки –3195 человек. Госпитализировано – 75 человек.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области все случаи коронавируса завозные из эпиднеблагополучных стран. В Бердске больных коронавирусной инфекцией не выявлено.

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От редакции

В Бердск привезут коронавирус?

Аноним, 25 марта 2020 22:41
НВР:
Конечно привезут. Шарятся по этим заграница. А потом все вирусы везут. Вот какого она делала в период распространения карантина в Великобритании. Без башенные какие-то. Ну не думаете вы о себе. Так об окружающих думайте.
Аноним, 25 марта 2020 23:16
Вот интересно: месяцами держались и никакой заразы из Китая.
А из "продвинутой" Европы, как из ведра помойного эта зараза льется!

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