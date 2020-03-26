Многолетние цветы для посадки на кладбище

Многие люди советуют использовать в качестве украшения могилы цветы наподобие барвинка. Эти растения отлично плетутся на поверхности почвы и спустя некоторое время образовывают настоящий «зеленый ковер».

Подбирая цветы для кладбища, необходимо обращать внимание на то, чтобы растение не было прихотливым и росло долгий период времени

Многие люди стараются украсить могилу своего родственника, поэтому выбирают многолетние растения, которые не требуют полива и будут цвести все лето. Сегодня в наличии имеется огромный выбор таких цветов, необходимо лишь определиться с самыми подходящими.

Какие цветы выбирать для посадки на кладбище

Подбирая цветы для кладбища, необходимо обращать внимание на то, чтобы растение не было прихотливым и росло долгий период времени. Не всегда у людей есть возможность часто ходить на кладбище и заниматься прополкой, именно поэтому люди выбирают для посадки многолетние цветы невысокой формы.

К таким цветам относят:

календулу;

эхинацею;

рудбекию;

флоксы;

седумы.

Многие люди советуют использовать в качестве украшения могилы цветы наподобие барвинка. Эти растения отлично плетутся на поверхности почвы и спустя некоторое время образовывают настоящий «зеленый ковер».

Нарцисс и ирис часто становятся украшением многих могил, потому что их все считают траурными цветами. Их можно садить на кладбище, даже не задумываясь. Если есть время для частого похода на кладбище, то можно высадить такие цветы: тюльпаны;

нарциссы;

песочницы;

незабудки. Такие цветы расцветают сразу после исчезновения снега. Зеленые побеги таких растений станут достоянием могилы с приходом весны, когда еще вокруг голая земля. Можно посадить карликовые растения на могилу. Можно также посадить на кладбище можжевельник, осину или тую. У этих растений небольшая корневая система, поэтому она не сможет повредить памятник. Деревья хорошо приживаются и не требуют при этом особого обслуживания. Возле могилы можно рассадить полевицу, которая также не требует ухода. Правила посадки цветов на кладбище Прежде чем начать высаживать на кладбище цветы, следует узнать, какой там грунт, а также достаточно ли света, ведь от этого будет зависеть выбор культуры. Некоторые растения могут расти даже в тенистых местах, а другие не будут развиваться без воды и света. Не стоит покупать очень редкие сорта, поскольку их могут выкопать. Во время оформления могилы важно учитывать один момент – это место грусти, поэтому не нужно делать яркие цветники. Важным правилом оформления могилы является умеренность. Желательно подобрать такой ассортимент цветов, чтобы во время похода на кладбище по определенным дням на могиле постоянно были цветущие растения. Сейчас предлагается широкий выбор многолетних растений, которые можно посадить на кладбище. При грамотном подборе цветов можно создать красивые композиции. Используемые для могил растения можно поделить на: сезонные;

обрамляющие;

создающие газон. В первый год после проведения захоронения не желательно высаживать многолетние цветы, лучше обойтись однолетними, поскольку земля на могиле будет оседать еще три года. Бывают случаи, когда из-за вида почвы не удается создать могилу с красивыми цветами, поэтому нужно отдавать предпочтение многолетникам, какие не нуждаются в особом уходе. Подбирая многолетние растения, необходимо обращать внимание на дни посещения кладбища, поэтому стоит выбирать культуру, которая будет радовать глаз именно в этот период времени. Как ухаживать за цветами на кладбище Поскольку многие люди стремятся выбрать для посадки на кладбище не капризные сорта, то уход за ними будет минимален. Единственное, что потребуется сделать, так это прополоть и разрыхлить землю. Если погода будет засушливая, то следует произвести полив. Подкормки также не помешают цветам, это придаст им сил и они будут радовать своими приятными красками. При правильно сделанном выборе цветов для кладбища можно в итоге сделать красивую цветущую клумбу, которая будет радовать весь сезон своими яркими красками. Важным правилом оформления могилы служит умеренный выбор цветов, а также правильно подобранная цветовая гамма, которая сможет отвечать состоянию усопшего.

Источник: rsute.ru