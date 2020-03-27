Перенесут ближайшие смены на другие месяцы детские лагеря Крыма и Краснодарского края

Школьники, которые планировали участвовать в ближайших сменах в детских лагерях «Артек», «Смена», «Орленок», «Океан», смогут отдохнуть там в другие месяцы.

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Школьники, которые планировали участвовать в ближайших сменах в детских лагерях «Артек», «Смена», «Орленок», «Океан», смогут отдохнуть там в другие месяцы. Такое решение приняла 21 марта рабочая группа Министерства просвещения.

— Сохранение здоровья детей — обязательное условие современной российской системы образования, нацеленной на то, чтобы каждый ребенок, где бы он ни жил, получал качественные знания и воспитание, — считают участники группы. — Поэтому, заботясь о детях, было принято решение отменить запланированные смены в лагерях «Артек» (Крым), «Орленок» и «Смена» (Краснодарский край), «Океан» (Владивосток).

Какие смены отменены



«Артек» — со 2 по 23 апреля

«Смена» — с 30 марта по 12 апреля

«Орленок» — с 1 по 21 апреля

«Океан» — с 23 марта по 12 апреля

Между тем



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Источник: РГ