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Образование / Общество

Перенесут ближайшие смены на другие месяцы детские лагеря Крыма и Краснодарского края

01:00 27.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Школьники, которые планировали участвовать в ближайших сменах в детских лагерях «Артек», «Смена», «Орленок», «Океан», смогут отдохнуть там в другие месяцы.

Перенесут ближайшие смены на другие месяцы детские лагеря Крыма и Краснодарского края
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Перенесут ближайшие смены на другие месяцы детские лагеря Крыма и Краснодарского края

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Школьники, которые планировали участвовать в ближайших сменах в детских лагерях «Артек», «Смена», «Орленок», «Океан», смогут отдохнуть там в другие месяцы. Такое решение приняла 21 марта рабочая группа Министерства просвещения.

— Сохранение здоровья детей — обязательное условие современной российской системы образования, нацеленной на то, чтобы каждый ребенок, где бы он ни жил, получал качественные знания и воспитание, — считают участники группы. — Поэтому, заботясь о детях, было принято решение отменить запланированные смены в лагерях «Артек» (Крым), «Орленок» и «Смена» (Краснодарский край), «Океан» (Владивосток).

Какие смены отменены

«Артек» — со 2 по 23 апреля

«Смена» — с 30 марта по 12 апреля

«Орленок» — с 1 по 21 апреля

«Океан» — с 23 марта по 12 апреля

Между тем

Для школьников, которым предстоит учиться дома, Министерство просвещения предлагает комплекс онлайн-программ для обучения, развития талантов, профессиональной ориентации и технического творчества. Свои ресурсы бесплатно открыли учебные центры, библиотеки, музеи мира, образовательный центр «Сириус». С полным списком образовательных ресурсов можно ознакомиться на официальном сайте Министерства просвещения.

Источник: РГ

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