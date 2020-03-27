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Stop-коронавирус: 348 литров антисептика для рук продают в 40 аптеках на 27 марта в Бердске

11:36 27.03.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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На 26 марта в аптеках города в наличии 6000 упаковок антисептиков. Масок в аптеках нет. Каждые сутки «Медсклад» поставляет по 4000 масок в распределительные центры «Продсиба». Их раскупают мгновенно.

Stop коронавирус: 348 литров антисептика для рук продают в 40 аптеках на 27 марта в Бердске
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Stop коронавирус: 348 литров антисептика для рук продают в 40 аптеках на 27 марта в Бердске

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Пандемия коронавируса распространяется в России. А жители Бердска задают вопросы, касающиеся обстановки с новым вирусом в родном городе. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает отвечать на вопросы читателей.

— Вопрос по медицинским маскам и антисептикам. На днях слушала, как Жанна Шурова сообщала, что они ежедневно мониторят ситуацию по наличию масок и дезсредств в городе, и ежедневно подают эти данные в Минпромторг или Роспотребнадзор. Вопрос: какова ситуация на сегодня, и где именно можно приобрести и маски, и дезсредств,антисептики? Объехала половину центра города — ни масок, ни антисептиков в продаже нет.

Это вопрос «Курьер. Среда. Бердск» адресовал вице-мэру Бердска по социальной и экономической политике Жанне Шуровой сегодня, 27 марта.

— Антисептики есть. Их около 348 литров было на вчерашний день, 6000 упаковок по аптекам Бердска. Масок в аптеках нет. В сеть магазинов «Продсиб» маски поставляются в прежнем объеме — 4000 штук ежесуточно. Единственно, что их быстро раскупают, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 27 марта, Жанна Шурова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», масок нет ни в одной из 40 аптек Бердска. На сегодняшний день текущая мощность производства масок у компании «Медсклад», которая поставляет маски в распределительные центры «Продсиба», 20 000-25000 штук в сутки. По словам Дмитрия Андреевича, мощность ограничена возможностями оборудования. Поэтому сегодня руководство компании работает над покупкой оборудования, которое позволит увеличить мощность до 60 000 масок в сутки.

Дмитрий Ушаков акцентировал внимание на то, что маски производства компании «Медсклад» — нетканые. Они создаются из материала спанбонд и смс, которые производятся путем расплавления тончайших нитей полипропилена и скреплением их друг с другом посредством горячего раздува и укладки на основу. При этом они не переплетаются.
Кому продают маски

Сегодня «Медсклад» поставляет маски в силовые ведомства — прокуратуру и ФСБ. Пограничной службе, работающей на пунктах пропуска граждан на границе с Казахстаном, в несколько служб аэропорта Толмачево Новосибирска, метрополитен Новосибирска, в наземные службы, летный и ремонтный состав компании S7, «Электротранспорт Новосибирска», «Экспресс-пригород» Новосибирской области, оборонные цеха и столовые БЭМЗа, «Энергосбыт», ПФК Обновление, Новосибирскхимфарм, Горводоканал, а также некоторым другим структурам НСО.

Стоит отметить, что 24 марта директор «Медсклада» Дмитрий Ушаков направил документы в Росздравнадзор на получение Регистрационного Удостоверения. В лучшем случае компания получит Удостоверение уже на следующей неделе. Тогда нетканые маски «Медсклада» получат статус медицинских.

— Я отстоял у Минпромторга 4000 масок на нужды жителей Бердска. Сначала была «команда» отдавать весь объем в Новосибирск, так как там самое опасное место для распространения коронавируса или ОРВИ. Я сам каждое утро увожу маски в распределительные центры «Продсиба». По магазинам они уже сами их распределяют в зависимости от своих потребностей, — рассказал Дмитрий Андреевич «Курьер. Среда. Бердск» 25 марта.

По рекомендации Минпромторга Новосибирской области, розничная реализация масок через киоски Роспечати в Новосибирске приостановлена до специального согласования. В Бердске маски можно купить на кассах в магазинах «Продсиб» по адресам: ул. Ленина, 28, ул. Рогачева,11б, ул. Красная Сибирь,130а.

Важно отметить, что количество масок в магазинах сильно ограничено, а постоянное наличие не гарантировано. Маски продают лимитом не более трех упаковок (5 штук в упаковке — прим. ред.) в одни руки.

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От редакции

Как вы защищаете себя от коронавируса?

Аноним, 27 марта 2020 12:28
Вот фармацевты бабло гребутНефтяники нервно курят в сторонке.Через пару месяцев узнаем новых олигархов.Какие все таки люди недалекие
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