Хватит ли одной недели для сдерживания COVID-19, рассказал врач

По его словам, сейчас трудно сказать, достаточно ли одной недели, тем более в ближайшие дни на родину будут возвращаться россияне из-за рубежа, которые потенциально могут привезти коронавирус.

Врач оценил введение выходной недели для борьбы с коронавирусом

Неделя выходных должна помочь резко снизить число заражений коронавирусом в России, полностью они вряд ли исчезнут, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат.

«Неделя выходных поможет резко снизить количество новых случаев, но вряд ли они исчезнут полностью. Вероятность заражения останется, но тем не менее прирост должен сократиться», — сказал Малеев в интервью РИА Новости.

По его словам, сейчас трудно сказать, достаточно ли одной недели, тем более в ближайшие дни на родину будут возвращаться россияне из-за рубежа, которые потенциально могут привезти коронавирус.