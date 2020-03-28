28.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Хватит ли одной недели для сдерживания COVID-19, рассказал врач

13:00 28.03.2020 Фото: Википедии
0

По его словам, сейчас трудно сказать, достаточно ли одной недели, тем более в ближайшие дни на родину будут возвращаться россияне из-за рубежа, которые потенциально могут привезти коронавирус.

Хватит ли одной недели для сдерживания COVID 19, рассказал врач
Врач оценил введение выходной недели для борьбы с коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Хватит ли одной недели для сдерживания COVID 19, рассказал врач

Два новых больных коронавирусом выявили 28 марта в Новосибирской области. Зараженных 7 человекЗапретить передвижение по стране на время пандемии коронавируса хотят в РоссииЕщё 197 новостей

Неделя выходных должна помочь резко снизить число заражений коронавирусом в России, полностью они вряд ли исчезнут, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат.

«Неделя выходных поможет резко снизить количество новых случаев, но вряд ли они исчезнут полностью. Вероятность заражения останется, но тем не менее прирост должен сократиться», — сказал Малеев в интервью РИА Новости.

По его словам, сейчас трудно сказать, достаточно ли одной недели, тем более в ближайшие дни на родину будут возвращаться россияне из-за рубежа, которые потенциально могут привезти коронавирус.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы сидите дома?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Два новых больных коронавирусом выявили 28 марта в Новосибирской области. Зараженных 7 человек
16:04 28-03-2020
Два новых больных коронавирусом выявили 28 марта в Новосибирской области. Зараженных 7 человек
БердскКарантин: Убирать мусор и чистить дороги в неделю простоя из-за коронавируса будут службы Бердска
16:00 28-03-2020
Карантин: Убирать мусор и чистить дороги в неделю простоя из-за коронавируса будут службы Бердска
Запретить передвижение по стране на время пандемии коронавируса хотят в России
15:45 28-03-2020
Запретить передвижение по стране на время пандемии коронавируса хотят в России
Зарезали с особой жестокостью и сожгли пенсионера из-за гармошки и бензопилы в Новосибирской области
15:30 28-03-2020
Зарезали с особой жестокостью и сожгли пенсионера из-за гармошки и бензопилы в Новосибирской области
БердскУбитые дороги: Залатали жуткие дыры на ул. Красноармейской в Бердске 1
15:15 28-03-2020
Убитые дороги: Залатали жуткие дыры на ул. Красноармейской в Бердске
Умер больной коронавирусом 57-летний пациент в Оренбурге
15:15 28-03-2020
Умер больной коронавирусом 57-летний пациент в Оренбурге
Возмездие спустя 25 лет: Жестко убил топором и изнасиловал двух женщин в 1995 году рецидивист в Оренбурге
15:00 28-03-2020
Возмездие спустя 25 лет: Жестко убил топором и изнасиловал двух женщин в 1995 году рецидивист в Оренбурге
Бердск75 дней до Победы: я теперь заворачиваю целой батареей
14:45 28-03-2020
75 дней до Победы: я теперь заворачиваю целой батареей
БердскМЧС: Как не спалить жилье во время вынужденных каникул из-за коронавируса? Сидите дома, но не курите
14:30 28-03-2020
МЧС: Как не спалить жилье во время вынужденных каникул из-за коронавируса? Сидите дома, но не курите
Сняли на видео дезинфекцию из-за коронавируса больниц в Италии силами Минобороны России
14:15 28-03-2020
Сняли на видео дезинфекцию из-за коронавируса больниц в Италии силами Минобороны России