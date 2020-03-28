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На карантин закрыли 22 бердчанина за сутки. На 28 марта коронавируса в Бердске нет

13:16 28.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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По данным на субботу, в Бердске под наблюдением находятся 137 человек. состояние всех удовлетворительное. На данный момент сняты с карантина 14 бердчан.

На карантин закрыли 22 бердчанина за сутки. На 28 марта коронавируса в Бердске нет
Невсе жители Бердска надевают маски в общественных местах
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
На карантин закрыли 22 бердчанина за сутки. На 28 марта коронавируса в Бердске нет

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По информации пресс-центра мэрии Бердска, в городе на 28 марта наблюдаются по коронавирусу 137 человек — по постановлению Роспотребнадзора. Новую оперативную сводку составили днем в субботу.

Накануне, 27 марта, поставили на карантин новых 22 человека, из них 10 детей и двое в возрасте 60+. Они прибыли из Таиланда и Вьетнама.

По официальной информации мэрии, на 28 марта сняли с карантина 14 человек. По активным, то есть самообратившимся, которые приехали из-за границы, наблюдается 44 человека, из них 6 детей и двое в возрасте 60+.

Сняты с карантина четверо. Состояние всех удовлетворительное, сообщили в мэрии.

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От редакции

Вы сидите дома?

Аноним, 28 марта 2020 13:57
НВР:
Сижу.
Но вижу, что общественный транспорт ходит как часы и в нем, пусть чуть меньше, но по-прежнему много людей. А это - самое грязное в городе место, не считая мусорных баков. Так что, говоря о карантине, нужно закрывать те места, которые являются источниками распространения инфекции.
Администрация, не спи, когда болезнь полыхнет, будет поздно.Чтобы не было паники, все мероприятия должны быть логичны и обдуманы. Если нам говорят о карантине, то это должно быть не только на словах, но и на деле. Почему по городу ходят неприкаянными толпы школьников? Почему никто не отслеживает указания о выполнении мер предосторожности? Или глава города считает достаточными свои указивки? Нужно помнить, что на все указы обыватель в кармане прячет дулю. Такова традиция, которая может выйти боком.
Аноним, 28 марта 2020 15:22
НВР:
Да

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