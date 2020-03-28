На карантин закрыли 22 бердчанина за сутки. На 28 марта коронавируса в Бердске нет

По информации пресс-центра мэрии Бердска, в городе на 28 марта наблюдаются по коронавирусу 137 человек — по постановлению Роспотребнадзора. Новую оперативную сводку составили днем в субботу.
Накануне, 27 марта, поставили на карантин новых 22 человека, из них 10 детей и двое в возрасте 60+. Они прибыли из Таиланда и Вьетнама.
По официальной информации мэрии, на 28 марта сняли с карантина 14 человек. По активным, то есть самообратившимся, которые приехали из-за границы, наблюдается 44 человека, из них 6 детей и двое в возрасте 60+.
Сняты с карантина четверо. Состояние всех удовлетворительное, сообщили в мэрии.
Сижу.
Но вижу, что общественный транспорт ходит как часы и в нем, пусть чуть меньше, но по-прежнему много людей. А это - самое грязное в городе место, не считая мусорных баков. Так что, говоря о карантине, нужно закрывать те места, которые являются источниками распространения инфекции.
Администрация, не спи, когда болезнь полыхнет, будет поздно.Чтобы не было паники, все мероприятия должны быть логичны и обдуманы. Если нам говорят о карантине, то это должно быть не только на словах, но и на деле. Почему по городу ходят неприкаянными толпы школьников? Почему никто не отслеживает указания о выполнении мер предосторожности? Или глава города считает достаточными свои указивки? Нужно помнить, что на все указы обыватель в кармане прячет дулю. Такова традиция, которая может выйти боком.
Да