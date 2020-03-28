На карантин закрыли 22 бердчанина за сутки. На 28 марта коронавируса в Бердске нет

По данным на субботу, в Бердске под наблюдением находятся 137 человек. состояние всех удовлетворительное. На данный момент сняты с карантина 14 бердчан.

Невсе жители Бердска надевают маски в общественных местах

По информации пресс-центра мэрии Бердска, в городе на 28 марта наблюдаются по коронавирусу 137 человек — по постановлению Роспотребнадзора. Новую оперативную сводку составили днем в субботу.

Накануне, 27 марта, поставили на карантин новых 22 человека, из них 10 детей и двое в возрасте 60+. Они прибыли из Таиланда и Вьетнама.

По официальной информации мэрии, на 28 марта сняли с карантина 14 человек. По активным, то есть самообратившимся, которые приехали из-за границы, наблюдается 44 человека, из них 6 детей и двое в возрасте 60+.

Сняты с карантина четверо. Состояние всех удовлетворительное, сообщили в мэрии.