Умер больной коронавирусом 57-летний пациент в Оренбурге

В России скончались 5 зараженных COVID-19. Житель Бузулука приехал на автомобиле из Европы и попал в больницу. Он страдал хроническими заболеваниями. Поэтому вскрытие покажет причину смерти. На карантине находятся 6 членов его семьи.

В Оренбурге умер заразившийся коронавирусом мужчина

В Оренбурге умер 57-летний житель Бузулука, заразившийся коронавирусом COVID-19. Мужчина заболел вирусом во время поездки за рубеж, у него также были «сопутствующие заболевания». Точная причина смерти устанавливается, сказали «РИА Новости» в правительстве региона.

Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова на брифинге рассказала, что мужчина умер сегодня, 28 марта, утром. «Сегодня будет вскрытие… Он вовремя был переведен из Бузулука в Оренбург, получал все необходимые препараты, вовремя был переведен на ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких), постоянно получал консультации консилиума»,— сообщила министр. Она добавила, что еще двое зараженных находятся в состоянии средней тяжести.

«Первый заболевший из Бузулука, к сожалению, скончался сегодня утром. Еще двое зараженных находятся в состоянии средней тяжести. Мальчик, у которого обнаружили инфекцию, здоров», — сказала Савинова.

В правительстве Оренбургской области уточнили, что мужчина страдал хроническими заболеваниями.

Житель Бузулука путешествовал по европейским странам на своем автомобиле и вернулся домой через Самару. Спустя несколько дней он почувствовал себя плохо и обратился к докторам. Когда у него диагностировали коронавирус, госпитализировали шесть членов его семьи. Инфекцию обнаружили у мальчика, который общался с ним.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились более 510 тысяч человек, 23,5 тысячи умерли.

В России общее число больных достигло 1036 (703 из них — в Москве), 45 человек выздоровели. Сообщалось о четырех умерших от вируса, все они скончались в Москве.

Для борьбы с распространением COVID-19 президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей.