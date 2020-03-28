228 человек заболели коронавирусом в 26 регионах России за 28 марта. Список регионов

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1264 случая коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлению 49 человек. За 28 марта подтверждены 2 случая COVID-19 в Новосибирской области.

За последние сутки в России подтверждено 228 случаев новой коронавирусной инфекции в 26 регионах

О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России

28.03.2020 г.

За последние сутки в России подтверждено 228 случаев новой коронавирусной инфекции в 26 регионах.

Распределение по регионам:

1. Москва 114

2. Московская область 36

3. Санкт-Петербург 11

4. Краснодарский край 8

5. Республика Бурятия 6

6. Ивановская область 5

7. Ленинградская область 4

8. Свердловская область 4

9. Челябинская область 4

10. Красноярский край 4

11. Сахалинская область 4

12. Липецкая область 3

13. Тульская область 3

14. Калининградская область 3

15. Республика Татарстан 3

16. Нижегородская область 3

17. Чеченская Республика 2

18. Оренбургская область 2

19. Новосибирская область 2

20. Брянская область 1

21. Костромская область 1

22. Смоленская область 1

23. Республика Адыгея 1

24. Пермский край 1

25. Саратовская область 1

26. Республика Крым 1

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1264 случая коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлению 49 человек.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.