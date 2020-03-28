228 человек заболели коронавирусом в 26 регионах России за 28 марта. Список регионов

О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России
28.03.2020 г.
За последние сутки в России подтверждено 228 случаев новой коронавирусной инфекции в 26 регионах.
Распределение по регионам:
1. Москва 114
2. Московская область 36
3. Санкт-Петербург 11
4. Краснодарский край 8
5. Республика Бурятия 6
6. Ивановская область 5
7. Ленинградская область 4
8. Свердловская область 4
9. Челябинская область 4
10. Красноярский край 4
11. Сахалинская область 4
12. Липецкая область 3
13. Тульская область 3
14. Калининградская область 3
15. Республика Татарстан 3
16. Нижегородская область 3
17. Чеченская Республика 2
18. Оренбургская область 2
19. Новосибирская область 2
20. Брянская область 1
21. Костромская область 1
22. Смоленская область 1
23. Республика Адыгея 1
24. Пермский край 1
25. Саратовская область 1
26. Республика Крым 1
По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.
Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1264 случая коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлению 49 человек.
С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.
Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.