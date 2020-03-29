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Не допустить смертей от коронавируса: находиться дома попросила жителей Бердска главврач ЦГБ Дробинская

15:10 29.03.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Особенно тех людей, которые находятся в группе риска: возрастным жителям 65+, с онкологическими заболеваниями, с пониженным иммунитетом. Не выходить из дома — это указ президента, напомнила Алла Николаевна.

Не допустить смертей от коронавируса: находиться дома попросила жителей Бердска главврач ЦГБ Дробинская
Не боятся коронавируса бердчане
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Не допустить смертей от коронавируса: находиться дома попросила жителей Бердска главврач ЦГБ Дробинская

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Не выходить из дома порекомендовала все жителям главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская сегодня, 27 марта. В обсуждении вопроса о масках для врачей и жителей с «Курьер. Среда. Бердск» она отметила, что самое главное сейчас — не выходить из дома. Это указ президента!

— Основное правило, чтобы не привести к эпидемии — это не выходить из дома. Особенно возрастным жителям 65+, с онкологическими заболеваниями, с пониженным иммунитетом. Это основная категория риска. Самое главное — это самоизоляция. Пожалуйста, находитесь дома — это указ президента для того, чтобы снизить пик распространения коронавирусной инфекции на территории России и не допустить эпидемии, — обратилась к горожанам Алла Николаевна 27 марта.

Напомним, Алла Дробинская отмечала, что носить или нет маску — это личное дело каждого. Они могут защитить от вирусов при правильном использовании. Смена маски должна быть каждые два часа, и она должна плотно прилегать. Но главная защита, она считает, не выходить из дома.

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От редакции

Уйдете в самоизоляцию?

Аноним, 27 марта 2020 12:19
НВР:
Нет.
Аноним, 27 марта 2020 12:20
уже ..........только быстро на машине в магазин за необходимым раз в четыре дня и сблюдаем дистанцию
Аноним, 27 марта 2020 13:22
Жители г. Бердска,везде ходят, создают распространение короновирусный инфекции, а некоторый заразные включают дурака и ходят везде без повязки с самолета до Новосибирска, где летела больная короновирусом из г.Новосибирска, которой поставили диагноз коронавирус.
Гость, 27 марта 2020 13:59
Из к/ф "Бриллиантовая рука", разговор управдомшЫ с владельцем писающей собачки: - А где же ему гулять?! - У вас есть отдельная квартира - там и гуляйте!
Аноним, 27 марта 2020 14:14
Глав врач просит дома сидеть а в пенсионном фонде рады посетителям вчера был там толпы народа мамашки и пенсионеры все в одну кучу. И похоже они и на карантин плевать хотели будут работать . Видимо лозунг один (меньше пенсионеров меньше нагрузка на пенсионный фонд ) и куда смотрит прокуратура или указ президента для бердского пф не указ . Курьер возьмите эту ситуацию на контроль пожалуйста.
Аноним, 27 марта 2020 14:27
"В обсуждении вопроса о масках для врачей и жителей с «Курьер. Среда. Бердск» она отметила, что самое главное сейчас — не выходить из дома. Это указ президента!"
Тогда медикам тоже нужно сидеть дома и не выходить на работу. Вчера Дробинская была в роддоме и на вопрос медиков о снабжении отделения масками, ответила: шейте их сами. Если полыхнёт вирус в Бердске, то первые, кто будет выведен из строя - это медики. Сначала скоряки, потом стационары, а потом поликлиника. Поэтому нужно сидеть всем дома и отказываться выходить на работу без должного оснащения средствами защиты.
Аноним, 28 марта 2020 21:55
Да уж, с нашими мед. работниками мы не вывезем коронавирус.
Аноним, 28 марта 2020 22:32
Маски самим сшить можно из бинта, 7 масок получается, было бы желание работать, если желания нет у мед. работников, только ноют постоянно,а что дальше будет, когда охватит коронавирус Бердск? Около 30 тыс. руб.зарабатывают мед. работники им этого мало, продавцы с 7-22часов стоят на ногах за 16 тыс. руб. в Мария-ра, тоже в эпицентре заболевания и не ноют.
Аноним, 27 марта 2020 22:20
Ну вот и наступает ваше "ВРЕМЯ Ч"Уважаемый новый главврач...Не допустите погибших в Бердске,честь вам ,признание,случись иначе...Думать не хочу,верю(доверяю)вам и докторам нашим,спасайте,тут ваше время...
Анна, 28 марта 2020 22:13
Ойхь... Неужели.. Жареным запахло, сразу доверяем? А в спокойные времена как только не оскорбляли медиков "тыжврачи".
Аноним, 27 марта 2020 22:41
Где маски ?
Аноним, 27 марта 2020 23:20
А что делать работающим пенсионерам, у которых должности сторожей, дворников, уборщиц?. Их на карантин не отправляют, на работу приходится ездить в другой город, а еще и льготный проезд запретили. Одни будут сидеть дома и деньги получать, а другим придется пахать, да еще и на транспорт тратиться.
Николай, 28 марта 2020 01:37
Алла Николаевна имеет хорошее образование, большое будущее. Ей надо воздерживаться от заявлений, которые её компрометируют, петь в общем хоре. Я бы ей посоветовал посмотреть видео, размещённое в youtube про Китай и Казахстан, где реально показана борьба с вирусом. У нас в городе болтовня и словоблудие, которая идёт во вред населению (не учатся, не работают, болтаются по городу,теряют покупательную способность и ещё можно назвать два десятка вредных причин). Я не увидел, что бы какие-то команды в защитных костюмах обрабатывали места массового пребывания, стояли тепловизоры на входе торговых комплексов и вокзалов, других мест. Женщина принесла короновирус в Новосибирскую область через аэропорт Москвы,Толмачёво и никто её не остановил!
Аноним, 28 марта 2020 01:45
спасение от короновируса-сидеть дома и то не факт,что не заболеешь,масок нет,препаратов для лечения тоже...
Аноним, 28 марта 2020 03:13
Напомним Алле Дробинской, что инфекционное отделение на ремонте.Масок нет.
Аноним, 28 марта 2020 11:50
Когда же откроется инфекционное отделение! Инфекционное и туберкулезный диспансер в одном месте.
Keri, 28 марта 2020 11:59
Просто закройте все АЗС, и бензин с газом только муниципальном транспорту, военным и полиции по талонам. И все проблема сама собой решится, все дома.
Стоматология., 28 марта 2020 12:07
Масок недостаточно, защитных очков и экранов нет. Работаем на расстоянии менее 50-ти см в течении 20-30 минут с пациентом.
Аноним, 29 марта 2020 00:32
Мама 65 лет пенсионер работает санитаркой, группа риска, маску дают одну в день, на выходные не отпускают, медработник, что делать?
Аноним, 29 марта 2020 15:57
стыдно должно быть вам,что мама в этом возрасте работает
Аноним, 29 марта 2020 18:20
Главное, что ЕМУ не стыдно.

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