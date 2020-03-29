Не допустить смертей от коронавируса: находиться дома попросила жителей Бердска главврач ЦГБ Дробинская

Особенно тех людей, которые находятся в группе риска: возрастным жителям 65+, с онкологическими заболеваниями, с пониженным иммунитетом. Не выходить из дома — это указ президента, напомнила Алла Николаевна.

Не боятся коронавируса бердчане

Не выходить из дома порекомендовала все жителям главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская сегодня, 27 марта. В обсуждении вопроса о масках для врачей и жителей с «Курьер. Среда. Бердск» она отметила, что самое главное сейчас — не выходить из дома. Это указ президента!

— Основное правило, чтобы не привести к эпидемии — это не выходить из дома. Особенно возрастным жителям 65+, с онкологическими заболеваниями, с пониженным иммунитетом. Это основная категория риска. Самое главное — это самоизоляция. Пожалуйста, находитесь дома — это указ президента для того, чтобы снизить пик распространения коронавирусной инфекции на территории России и не допустить эпидемии, — обратилась к горожанам Алла Николаевна 27 марта.

Напомним, Алла Дробинская отмечала, что носить или нет маску — это личное дело каждого. Они могут защитить от вирусов при правильном использовании. Смена маски должна быть каждые два часа, и она должна плотно прилегать. Но главная защита, она считает, не выходить из дома.