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Коронавируса нет в Бердске на 29 марта. Прилетели из Таиланда, Вьетнама и ОАЭ несколько бердчан в субботу

12:05 29.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Википедии
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На карантине по коронавирусу в Бердске находятся 236 человек, из них 31 ребенок, побывавшие за границей. Заболевших нет, состояние у находящихся под наблюдением удовлетворительное, сообщили в оперативном штабе.

Коронавируса нет в Бердске на 29 марта. Прилетели из Таиланда, Вьетнама и ОАЭ несколько бердчан в субботу
На 29 марта в Бердске не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Коронавируса нет в Бердске на 29 марта. Прилетели из Таиланда, Вьетнама и ОАЭ несколько бердчан в субботу

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Согласно оперативной сводке на 29 марта в Бердске под наблюдением по поводу коронавируса находится 171 человек. Об этом сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в полдень воскресенья в городском оперативном штабе.

Активных (самообратившихся граждан) зарегистрировано 65. Общее количество находящихся на карантине на сегодняшний день в Бердске — 236, из них детей — 31.

— Заболевших нет, состояние у находящихся под наблюдением удовлетворительное. Положительных результатов на коронавирус нет, — подчеркнули в оперативном штабе.

Вчера, 28 марта, бердчане прибыли рейсами из Таиланда, Вьетнама и Объединенных арабских Эмиратов.

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От редакции

Пронесет?

александр, 29 марта 2020 12:15
Оставьте этих отдыхающих там где они отдыхали , чтоб нас не беспокоило!

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