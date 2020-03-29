Коронавируса нет в Бердске на 29 марта. Прилетели из Таиланда, Вьетнама и ОАЭ несколько бердчан в субботу

На карантине по коронавирусу в Бердске находятся 236 человек, из них 31 ребенок, побывавшие за границей. Заболевших нет, состояние у находящихся под наблюдением удовлетворительное, сообщили в оперативном штабе.

На 29 марта в Бердске не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом

Согласно оперативной сводке на 29 марта в Бердске под наблюдением по поводу коронавируса находится 171 человек. Об этом сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в полдень воскресенья в городском оперативном штабе.

Активных (самообратившихся граждан) зарегистрировано 65. Общее количество находящихся на карантине на сегодняшний день в Бердске — 236, из них детей — 31.

— Заболевших нет, состояние у находящихся под наблюдением удовлетворительное. Положительных результатов на коронавирус нет, — подчеркнули в оперативном штабе.

Вчера, 28 марта, бердчане прибыли рейсами из Таиланда, Вьетнама и Объединенных арабских Эмиратов.