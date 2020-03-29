Более 1000 человек заболели коронавирусом в Москве на 29 марта, заявил Собянин

В столице закрылись 14,9 тыс. предприятий общественного питания и более 40 тыс. магазинов. Большинство москвичей также прислушались к рекомендациям властей и остались дома. За это мэр Москвы сказал им спасибо.

Сергей Собянин вводит новые меры против коронавируса

Суббота, 28 марта 2020 г., первый из девяти дней, который большинство москвичей должны были провести дома. Разумеется, по первому дню делать окончательные выводы рано, но в целом механизм социального дистанцирования начал работать. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте:

«В Москве закрылись 14,9 тыс. предприятий общественного питания и более 40 тыс. магазинов. Проверяющие обнаружили всего несколько сотен точек, которые были открыты, ссылаясь на то, что не попадают под запрет. Благодарю московский бизнес за дисциплину и ответственность в это сложное время.

Большинство москвичей также прислушались к рекомендациям властей и остались дома, за что им огромное спасибо.

Стремительное сокращение объемов перевозок в московском транспорте говорит само за себя. По сравнению с «обычной» субботой количество пассажиров метро сократилось в три раза, наземного транспорта – вдвое.

В городские парки пришли всего 52 тысячи человек. Ничтожно мало по сравнению с «обычной» весенней субботой. Тем не менее, довольно часто можно было увидеть такую картину.

На природных территориях, а они составляют почти половину территории города, нередко можно было увидеть веселые компании, шашлыки.

«Проехала через Москву, и мне больно. … Идут три подруги — и вместе, не зная, есть ли у них вирус или нет. Но нельзя так. Нужно соблюдать дистанцию 2 метра», — прислушайтесь к этим словам представителя ВОЗ Мелиты Вуйнович.

В любом общественном месте мы должны вести себя, как в очереди у банкомата, где считается неприличным подходить слишком близко и заглядывать соседу через плечо. Безопасная дистанция – 1,5-2 метра друг от друга.

И, конечно, самое важное сейчас – соблюдение домашнего режима пожилыми людьми.

По данным геотаргетинга мобильных телефонов, две трети пожилых абонентов (65+) ведут себя ответственно и не выходят из дома.

Но около 20% москвичей в возрасте 65+ совершили большие поездки.

Дорогие мои, вы – в группе риска и своими поездками создаете огромную опасность, прежде всего, для самих себя.

Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве. Не застрахован никто. Пример несчастных итальянских и испанских городов, того же Нью-Йорка, где ежедневно умирают десятки и сотни человек, у всех перед глазами.

Прошу вас, берегите себя. Всю ближайшую неделю вам и всем остальным москвичам надо оставаться дома. А если вы все же находитесь на улице или в магазине – соблюдайте безопасную дистанцию.

Настоятельно рекомендую работающим магазинам и аптекам, где это возможно, — сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им проще было выдерживать дистанцию друг от друга в 1,5-2 метра. Проявите ответственность — помогите гражданам соблюдать эту дистанцию.

От выполнения этих простых правил сегодня зависит здоровье, а может и жизнь ваша и ваших близких».