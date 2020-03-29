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1543 зараженных коронавирусом выявили в России на 29 марта. За последние сутки подтвердились еще 270 случаев

16:45 29.03.2020 Фото: Википедии
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Коронавирус обнаружили в 26 российских регионах. За весь период распространения инфекции выписано по выздоровлению 64 россиянина. Пожилых людей особенно просят не выходить из дома, так как они находятся в группе риска. Список регионов.

1543 зараженных коронавирусом выявили в России на 29 марта. За последние сутки подтвердились еще 270 случаев
На 29 марта в Бердске не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
1543 зараженных коронавирусом выявили в России на 29 марта. За последние сутки подтвердились еще 270 случаев

Красную разметку между покупателями у кассы рисуют супермаркеты в Бердске1543 зараженных коронавирусом выявили в России на 29 марта. За последние сутки подтвердились еще 270 случаевЕщё 221 новостей

О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России сообщил Роспотребнадзор днем в воскресенье, 29 марта. По официальной информации, за последние сутки в России зарегистрировано 270 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 26 регионах.

Распределение по субъектам
1. Москва 197

2. Московская область 27
3. Санкт-Петербург 5
4. Пензенская область 5
5. Республика Коми 4
6. Чеченская Республика 4
7. Челябинская область 3
8. Омская область 3
9. Ленинградская область 2
10. Мурманская область 2
11. Новгородская область 2
12. Хабаровский край 2
13. Белгородская область 1
14. Липецкая область 1
15. Рязанская область 1
16. Ярославская область 1
17. Республика Башкортостан 1
18. Республика Мордовия 1
19. Кировская область 1
20. Тюменская область 1
21. Ханты-Мансийский АО 1
22. Иркутская область 1
23. Новосибирская область 1
24. Томская область 1
25. Республика Саха (Якутия) 1
26. Амурская область 1

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1543 случая коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлению 64 человека.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона.

-Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней. Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью, — заявили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области на 29 марта выявлено 8 заболевших коронавирусом. В Бердске зараженных опасной инфекцией на воскресенье нет.

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