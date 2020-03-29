1543 зараженных коронавирусом выявили в России на 29 марта. За последние сутки подтвердились еще 270 случаев

Коронавирус обнаружили в 26 российских регионах. За весь период распространения инфекции выписано по выздоровлению 64 россиянина. Пожилых людей особенно просят не выходить из дома, так как они находятся в группе риска. Список регионов.

На 29 марта в Бердске не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом

О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России сообщил Роспотребнадзор днем в воскресенье, 29 марта. По официальной информации, за последние сутки в России зарегистрировано 270 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 26 регионах.

Распределение по субъектам

1. Москва 197



2. Московская область 273. Санкт-Петербург 54. Пензенская область 55. Республика Коми 46. Чеченская Республика 47. Челябинская область 38. Омская область 39. Ленинградская область 210. Мурманская область 211. Новгородская область 212. Хабаровский край 213. Белгородская область 114. Липецкая область 115. Рязанская область 116. Ярославская область 117. Республика Башкортостан 118. Республика Мордовия 119. Кировская область 120. Тюменская область 121. Ханты-Мансийский АО 122. Иркутская область 123. Новосибирская область 124. Томская область 125. Республика Саха (Якутия) 126. Амурская область 1

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1543 случая коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлению 64 человека.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона.

-Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней. Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью, — заявили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области на 29 марта выявлено 8 заболевших коронавирусом. В Бердске зараженных опасной инфекцией на воскресенье нет.