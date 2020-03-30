Полный перечень поручений по итогам обращения Президента в связи с распространением коронавирусной инфекции в России

На сайте Кремля выложен список поручений — кто и что должен сделать по пособиям, льготным кредитам и т.д. Узнай, кто отвечает за твой вопрос.

с 28 марта президент рекомендовал сделать двухнедельные «каникулы» для самоизоляции

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения Президента к населению 25 марта 2020 года в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны.

1. Правительству Российской Федерации:

а) обеспечить внесение в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих:

осуществление начиная с 1 апреля 2020 г. (в течение трех месяцев) за счет средств федерального бюджета ежемесячных дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал, в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно;

установление на период до 31 декабря 2020 г. включительно минимального размера пособия по временной нетрудоспособности в размере не менее одного минимального размера оплаты труда;

увеличение на период до 31 декабря 2020 г. включительно максимального размера пособия по безработице до одного минимального размера оплаты труда;

продление на шесть месяцев для налогоплательщиков, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства и осуществляющих деятельность в отраслях, определенных в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 настоящего перечня поручений, сроков уплаты налогов и авансовых платежей по налогам (за исключением налога на добавленную стоимость), включая сроки уплаты налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами;

продление на шесть месяцев для микропредприятий, осуществляющих деятельность в отраслях, определенных в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 настоящего перечня поручений, сроков уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;

снижение до 15 процентов совокупного размера тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, применяемых субъектами малого и среднего предпринимательства, в отношении части выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, превышающей минимальный размер оплаты труда.

Срок – 30 марта 2020 г.;

установление ставки налога на доходы физических лиц в размере 13 процентов в отношении дохода в виде процентов, полученных по вкладу (остаткам на счете) в банке, находящемся на территории Российской Федерации, а также в виде процента (купона) по ценным бумагам, применяемой к доходу, полученному от соответствующего вложения, размер которого превышает 1 млн. рублей в год.

Срок – 20 апреля 2020 г.;

б) определить перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции, организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в Российской Федерации, по результатам которого обеспечивать регулярную актуализацию указанного перечня.

Доклад – до 1 апреля 2020 г., далее – ежемесячно;

в) определить перечень международных договоров Российской Федерации об избежании двойного налогообложения и обеспечить внесение в них изменений, предусматривающих налогообложение по ставке 15 процентов доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, а в случае недостижения договоренностей о внесении соответствующих изменений прекратить действие таких договоров;

г) предусмотреть направление дополнительных доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, полученных в результате обложения налогом на доходы физических лиц процентов (доходов) по депозитам и ценным бумагам, а также в результате налогообложения доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, на выплаты семьям с детьми, безработным и временно нетрудоспособным лицам.

Доклад – до 25 декабря 2020 г.

Ответственный: Мишустин М.В.

2. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить осуществление (начиная с 1 июня 2020 г.) ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Доклад – до 1 июня 2020 г.

Ответственные: Мишустин М.В., высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.

3. Правительству Российской Федерации разработать совместно с Банком России и утвердить план действий по обеспечению устойчивой динамики кредитования предприятий реального сектора экономики, предусматривающий в том числе субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставляемым таким предприятиям, а также предоставление государственных гарантий.

Срок – 15 апреля 2020 г.

Ответственные: Мишустин М.В., Набиуллина Э.С.

4. Правительству Российской Федерации совместно с Банком России:

а) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих:

предоставление заемщикам (физическим лицам и индивидуальным предпринимателям) права на обращение в банк, к иному профессиональному кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора (договора займа) в целях приостановления срока исполнения обязательств на срок до шести месяцев, а также предоставление индивидуальным предпринимателям права на обращение с требованием об уменьшении размера платежа;

определение (в качестве основания для обращения с указанным требованием) снижения дохода заявителя за месяц, предшествующий дате подачи заявления, по сравнению со среднемесячным доходом, полученным в 2019 году, на 30 процентов и более;

установление запрета для кредиторов на применение в период приостановления срока исполнения обязательств предусмотренных законодательством Российской Федерации последствий нарушения заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по соответствующим договорам, а также на обращение взыскания на заложенное имущество;

б) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных:

на предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, определенных в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 настоящего перечня поручений, права обращаться в банк, к иному профессиональному кредитору с требованием о приостановлении срока исполнения обязательств по кредитному договору на срок до шести месяцев;

на перенос графика платежей по кредитному договору (договору займа) на срок, указанный в обращении заемщика;

на установление запрета для кредиторов на применение в период приостановления срока исполнения обязательств предусмотренных законодательством Российской Федерации последствий нарушения заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по соответствующим договорам, а также на обращение взыскания на заложенное имущество.

Срок – 20 апреля 2020 г.

Ответственные: Мишустин М.В., Набиуллина Э.С.

5. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить совместно с Правительством Российской Федерации принятие проекта федерального закона № 792949–7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» в части внесудебного банкротства гражданина», предусмотрев в нем упрощение процедуры банкротства граждан, снижение стоимости и сокращение сроков такой процедуры, а также механизмы повышения доступности процедуры банкротства для малообеспеченных граждан.

Срок – 17 апреля 2020 г.

Ответственные: Володин В.В., Мишустин М.В.

6. Минтруду России совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации осуществить в апреле 2020 г. единовременную выплату отдельным категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, предусмотренную Указом Президента Российской Федерации от 7 февраля 2020 г. № 100.

Ответственные: Котяков А.О., Топилин М.А.

7. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации ускорить с учетом ранее данных поручений передачу налоговым органам информации, необходимой для начала осуществления ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Срок – 10 мая 2020 г.

Ответственные: высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.

Источник: kremlin.ru