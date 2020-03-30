Пропуска с QR-кодом для поездки на работу выдадут жителям Москвы

Выходить из дома с 30 марта можно будет лишь работникам отдельных отраслей, а также по срочной необходимости: в продуктовые магазины, в аптеки, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, необходимости вынести мусор.

Планируется выдача QR-кодов гражданам с четким описанием как их места жительства

Тем москвичам, которым необходимо будет выходить на работу, будут предоставлены QR-коды, в которых будет зашифрован их адрес проживания и адрес работы. У работающих дистанционно будет возможность выйти лишь в особых ситуациях.

Для того, чтобы выйти из дома на работу жители Москвы должны будут иметь специальный пропуск с QR-кодом. Об этом сообщил РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик

«Планируется выдача QR-кодов гражданам с четким описанием как их места жительства, так и, соответственно, места их работы. Тем, кому работать будет нужно не на удаленке, а что называется по факту, то это право им будет предоставлено ровно настолько, насколько это будет обусловлено экономической ситуацией», — сказал РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик. «Те, кто будет работать на удаленке, в их QR-коде не будет второй точки — места работы, но это не значит, что они не смогут сходить в аптеку или в продуктовый магазин», — добавил он.



Источник «Медузы», близкий к московскому штабу по борьбе с коронавирусом, уточнил, что каждый житель столицы должен будет зарегистрироваться на mos.ru и указать место фактического проживания. После этого всем москвичам выдадут QR-код, которые нужно будет предъявлять полиции по требованию.

29 марта, в воскресенье, власти Москвы ввели массовые ограничения в столице в связи с распространением коронавируса. В их числе обязательная самоизоляция всех жителей, начиная с 30 марта. Выходить из дома можно будет лишь работникам отдельных отраслей, а также по срочной необходимости: в продуктовые магазины, в аптеки, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, необходимости вынести мусор.

Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова сообщала, что власти города в скором времени введут специальные пропуска, по которым можно будет выходить из дома. В столице будет развернута система, которая позволит контролировать перемещение граждан. Для нарушителей режима самоизоляции будет введено наказание.

Аналогичные меры безопасности с 20:00 воскресенья были введены в Подмосковье.

Источник: РБК