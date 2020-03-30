Парацетамол за 6 рублей есть в аптеке «Пульс» Бердска. Обзвонили аптеки пяти сетей

В других аптеках дешевых таблеток нет — предлагают препараты, содержащие парацетамол, но в десятки раз дороже.

Аптекари предлагают вместо парацетамола приобрести ибуклин или ибупрофен

Массово скупают парацетамол и марлю жители Бердска.

Читатели «Курьер. Среда. Бердск» сообщили, что в выходные дни в некоторых аптеках уже не было парацетамола. Отмечают, что про маски на всякий случай спрашивают, но везде один и тот же ответ: нет и неизвестно, будут ли.

Утром 30 марта в аптеке «Бердской» (Боровая 4/4А) парацетамола в продаже не было, и неизвестно, когда он поступит, так сказали сотрудники. Аптекари предлагают альтернативу — ибуклин и ибупрофен, препараты, содержащие парацетамол. Стоимость таблеток 150-170 рублей. Бинты и марля еще есть, антисептики закончились. Но есть влажные антибактериальные салфетки. Масок нет и не будет.

В аптеке «Пульс», что на ул. Ленина, 52 парацетамол есть в достаточном количестве. Его периодически завозят. 10 таблеток в упаковке обойдутся покупателям в 6 рублей 50 копеек. Отрез марли 10 метров стоит 340 рублей, стерильный бинт размером 7 на 14 сантиметров — 37 рублей, нестерильный такого же размера — 33 рубля. Масок пока нет. Антисептики закончились, но обещают завезти в среду, 1 апреля.

Парацетамол в аптеке «Квирт» на ул. Ленина, 89/9 разобрали. Но фармацевты предлагают покупателям ибуклин — парацетамол с ибупрофеном. Его стоимость за 20 таблеток — 165 рублей. Парацетамол пытаются заказать, но пока не удается. Видимо, уже везде остатки, отметил аптекарь. Масок нет, но вот два метра марли можно приобрести за 77 рублей.

В аптеке «Моя аптека» (ул. Новосибирская, 15) парацетамол тоже исчез из продажи. Когда его завезут снова — неизвестно. Товар привозят каждый день, но есть ли парацетамол у поставщиков — неизвестно. Как замену дешевым таблеткам предлагают препарат «Некст», содержащий парацетамол и ибупрофен. котрорый обойдется в 188 рублей. Масок нет. Марля еще имеется, 5 метров — 155 рублей. Из антисептиков фармацевты предлагают борный спирт, левомецитиновый спирт, муравьиный спирт. Стоимость за бутылочку — до 50 рублей.

В аптеке на ул. Красная Сибирь, 115, парацетамол разобрали. Аптекари предлагают аналог — ибупрофен. Упаковка в 50 таблеток стоит 116 рублей. В ближайшее время парацетамол в продажу не поступит. Масок нет и не будет. Истек запас марли. В наличии осталась одна упаковка, стоимостью около 120 рублей. В продаже имеется антисептик за 417 рублей.