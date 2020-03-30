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Голый опустевший Бердск: разогнал коронавирус по домам горожан. Но не всех

21:34 30.03.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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На улицах Бердска людей немного. Закрыты торговые центры, библиотеки, кинотеатр. Фото прогулки по Бердску в пандемию COVID-19. 30 марта 2020 года.

Голый опустевший Бердск: разогнал коронавирус по домам горожан. Но не всех
На улицах Бердска людей немного
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Голый опустевший Бердск: разогнал коронавирус по домам горожан. Но не всех

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Неделя с 30 марта по 3 апреля в России будет нерабочей. Это должно стать еще одной мерой для сдерживания эпидемии в стране, пояснил 25 марта президент Владимир Путин, объявляя карантинную неделю в телеобращении к нации в связи с угрозой коронавируса.
«Курьер. Среда. Бердск» прошелся по центру Бердска и узнал насколько много людей на улицах города.
На улице +3 градуса, светит солнце, но на улицах Первомайской, Комсомольской и Ленина пустынно. Как признавались горожане, на улицу выбираются в случае острой необходимости.

— Стараюсь как можно реже выходить из дома. Сегодня была в поликлинике, ходила на уколы,- призналась пенсионерка Тамара Александровна.

Голый опустевший Бердск: разогнал коронавирус по домам горожан. Но не всех

На спортивных площадках никого нет

Возле спортивных площадок с уличными тренажерами нет людей. Видимо, дети и взрослые занимаются физкультурой дома. На детских площадках по улицам Комсомольской и Ленина детей нет.

Голый опустевший Бердск: разогнал коронавирус по домам горожан. Но не всех

Опустели аллеи парка

На аллеях городского парка практически никого нет. По дороге в сторону «Ориона» пешеходов немного. Кинотеатр закрыт, все массовые мероприятия приостановлены. Каникулы — самое время пересмотреть любимые мультфильмы и кино дома.

На остановке «Старый Универмаг» народу немного. Торговый центр с одноименным названием закрыт до 5 апреля.
— Сегодня нужно было в больницу на прием попасть, а так стараемся по минимуму выходить из дома, — рассказала бердчанка Анастасия.

Голый опустевший Бердск: разогнал коронавирус по домам горожан. Но не всех

Ярмарки приостановили свою работу

На площади Горького обычно масса желающих покормить голубей. Сегодня, 30 марта, птицы в одиночестве разгуливают по тротуару. Работник убирает ветродуйкой общественные места в центре. Некоторые горожане были возмущены работой ярмарки на площади Горького. В итоге, она закрылась. Все необходимые продукты и товары первой необходимости можно купить в супермаркетах. ЗАГС на этой неделе будет работать только 1 апреля. Библиотека на Свердлова не работает. Опустели лавочки. Горожане предпочитают общаться по телефону и по вотсапу. Заметили что-то интересное? По WhatsApp редакции «Курьер.Среда.Бердск» – 8- 953-878-9010, пишите круглосуточно!

Голый опустевший Бердск: разогнал коронавирус по домам горожан. Но не всех
Голый опустевший Бердск: разогнал коронавирус по домам горожан. Но не всех
Голый опустевший Бердск: разогнал коронавирус по домам горожан. Но не всех
Голый опустевший Бердск: разогнал коронавирус по домам горожан. Но не всех
Голый опустевший Бердск: разогнал коронавирус по домам горожан. Но не всех
Голый опустевший Бердск: разогнал коронавирус по домам горожан. Но не всех
Голый опустевший Бердск: разогнал коронавирус по домам горожан. Но не всех
Голый опустевший Бердск: разогнал коронавирус по домам горожан. Но не всех
Голый опустевший Бердск: разогнал коронавирус по домам горожан. Но не всех
Голый опустевший Бердск: разогнал коронавирус по домам горожан. Но не всех
Голый опустевший Бердск: разогнал коронавирус по домам горожан. Но не всех
Голый опустевший Бердск: разогнал коронавирус по домам горожан. Но не всех
Голый опустевший Бердск: разогнал коронавирус по домам горожан. Но не всех
Голый опустевший Бердск: разогнал коронавирус по домам горожан. Но не всех
Голый опустевший Бердск: разогнал коронавирус по домам горожан. Но не всех
Голый опустевший Бердск: разогнал коронавирус по домам горожан. Но не всех
Голый опустевший Бердск: разогнал коронавирус по домам горожан. Но не всех
Голый опустевший Бердск: разогнал коронавирус по домам горожан. Но не всех

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

Выходите из дома?

Аноним, 30 марта 2020 18:44
Нет
Пип, 30 марта 2020 19:58
Живём возле "Родины". Море людей и детей. Ничего не изменилось
Аноним, 30 марта 2020 20:27
Фото номер один очень показательно! Не только спрятались дома, но и окна заколотили! Чтобы в ночное время короновирус не мог видеть свет в окне и атаковать!

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