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Ты хочешь умереть от COVID-19: трудовая инспекция и прокуратура проверят нарушающих карантин, заявил губернатор Травников. В Бердске тоже

17:19 31.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Несмотря на все эти сложности, мы считаем, что более сложным и страшным будущим может стать то настоящее, которое сегодня можно наблюдать в Италии, в Испании, в Нью-Йорке, заявил он.

Ты хочешь умереть от COVID 19: трудовая инспекция и прокуратура проверят нарушающих карантин, заявил губернатор Травников. В Бердске тоже
Губернатор подписал постановление «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации»
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Ты хочешь умереть от COVID 19: трудовая инспекция и прокуратура проверят нарушающих карантин, заявил губернатор Травников. В Бердске тоже

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Губернатор провёл оперативное совещание в Правительстве региона. Андрей Травников напомнил, что сегодня, 30 марта, первый день нерабочей недели, объявленной Указом Президента России.
«Продолжаются карантинные мероприятия. Один из действенных способов для предотвращения распространения заболеваний – так называемое социальное разобщение. Слова могут не нравиться, но инструмент это эффективный. Все предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность и управляемость территории, продолжают работу. По итогам мониторинга, проведённого в выходные дни, мы видим, что далеко не все предприятия, особенно в сфере розничной торговли, прислушались к рекомендациям Президента Российской Федерации. Мы будем настаивать на выполнении этих рекомендаций. Мы прекрасно понимаем ту тяжёлую ситуацию, которая складывается в отдельных секторах экономики, разделяем беспокойство предпринимателей о будущем своего бизнеса и занятых в нём людей. Представители региональной и муниципальной власти понимают, какие будут последствия от этих жёстких ограничительных мер – не только социальные последствия. Бюджет недополучит доходы, предстоит предпринимать какие-то меры по стабилизации бюджетов. Несмотря на все эти сложности, мы считаем, что более сложным и страшным будущим может стать то настоящее, которое сегодня можно наблюдать в Италии, в Испании, в Нью-Йорке. Не хотелось бы, чтобы через несколько недель нам пришлось решать такие задачи. Ещё раз призываю всех руководителей, всех предпринимателей – обеспечить карантинные мероприятия, как минимум – в течение этой недели. Если вы не думаете об окружающих, о жителях Новосибирской области, подумайте о безопасности своих сотрудников, своих коллективов. Указом Президента эта неделя объявлена нерабочей, и тот, кто выводит своих подчинённых на работу, прямым образом нарушает трудовое право людей и их право на безопасность. Попрошу и прокуратуру, и трудовую инспекцию на это внимательно посмотреть», – заявил Андрей Травников.

Напомним, 27 марта Губернатор подписал постановление «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации».

Документ принят в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и в целях защиты населения и территории Новосибирской области от угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, предотвращения угрозы общественно опасных последствий, возникших в результате виновных действий (бездействия) физических или юридических лиц, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях, Уголовным кодексом РФ.

До 5 апреля, на период нерабочих дней, приостанавливаются все массовые, развлекательные, общественные мероприятия на территории региона. Приостанавливается работа торговых точек, в том числе в торгово-развлекательных центрах, за исключением продовольственных магазинов, аптек, магазинов по продаже товаров первой необходимости. Приостанавливается работа организаций общественного питания, за исключением столовых, необходимых для питания сотрудников организаций, находящихся в рабочем графике, и тех организаций общепита, которые торгуют навынос или организуют доставку. Приостанавливается работа спортивных организаций и объектов, в том числе спорт-баров и фитнес-центров.

Источник: nso.ru

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От редакции

Сидите дома.

Бердчанин, 30 марта 2020 15:24
Еще бы проверили территорию БЭМЗа там есть такая организация Мулти Пак заставляют работать людей!!!!
Ольга, 30 марта 2020 15:53
Это производители упаковки. Упаковка требуется для товаров первой необходимости. Они не попадают в сисок тех предприятий, которые должны уйти на нерабочую неделю.
Андрей, 30 марта 2020 17:54
Бердск - страна не пуганых идиотов!
Аноним, 31 марта 2020 11:21
Голубева проверить все стройки работают в Блокаменном
Аноним, 31 марта 2020 12:39
Диамант там же,тоже заставляют работать
Аноним, 30 марта 2020 15:57
Ещё бы денег дали, чтобы было на что дома сидеть
Бердчанин, 30 марта 2020 16:09
Поверь на том свете деньги не нужны!!!Будешь работать деньги будут а ЖИЗНЬ где будет?Русский народ все наедятся авось пронесет? Глупо!!!!
поверь, 30 марта 2020 16:30
человек ест три раза в день!!!
Ольга, 30 марта 2020 16:32
Бердчанин, а дома то на какой шиш сидеть? Или вы думаете, что вам еду бесплатно принесут?
Поэтому режим го, 30 марта 2020 16:40
ведется следующим образом.
1. карантин на границах..ЕГО ТОЛЬКО СЕЙЧАС ВВЕЛИ!!!
это выход из глобальной эканомики в национальную! В россии она работает в полном объеме!
Потому как за санитарным кардоном!
2.Санитарный кардон прорван.В регионах вводится карантин.ЗАКРЫВАЕТСЯ ТЕ РЕГИОНЫ где началось поражение внутри государственные кардоны и пикеты.В ОЧАГШАХ поражения ОБСЕРВАЦИЯ! Переход с национальной эканомики на региональную.
3.Все регионы в хлам.Отбирает здоровых и запираем их в бункеры.ФСЕ!Полная обсервация переход на МОБ эканомику.Сидим дома жрем сухпай кто на улице того ловят и стреляют на месте.
А это бирюльки чтоб растянуть по временги пик..эпидемии.
все верно, 30 марта 2020 16:44
разносчик заразы это не работяга.
Он по есинам и тайландам не летает.Изолировать надо все управление и клизьму ему трехразовую.
Я пологаю, 30 марта 2020 16:46
три раза в день клизьма всем летунам загранишным..и чиновникам спасет нсо от пандемии.
Аноним, 30 марта 2020 16:51
Низкоквалифицированный/малооплачиваемый рабочий - ещё не работяга. Запиши.
Записывай, 30 марта 2020 16:57
работяга он же пролетарий низко оплачиваемый и неквалифицированный НАЕМНЫЙ работник.
Дальше ? а дальше нижняя часть среднего класса должна быть..А ЕЕ НЕТ!
Аноним, 30 марта 2020 18:04
А кто приезжает из Италии_Франции_Таиланда? Неужели сплошь буржуа-нувориши?:) Но тогда их что-то очень много и в каждом городе. Считай бюджеты поездок и продолжи о пролетариях- штрейкбрейкерах.
из бердска?, 30 марта 2020 18:20
вы это серьезно? ну и сколько ?
вы вообще представляете себе что такое, 30 марта 2020 18:28
средний класс то? медсестры врачи учителя..Квалифицированые специалисты.
Ну и какая там зарплатка?
Аноним, 30 марта 2020 19:25
Средняя, Классическая.
Аноним, 30 марта 2020 16:04
Когда карантин объявили?
Бердчанин, 30 марта 2020 16:05
уважаемая Ольга а как вы объясните такую ситуацию что работяги будут работать в карантин а управление отдыхает если работать так всем на каком основании они отдыхают работяги работают значит они люди работяги пусть дохнул извините за грубость. Мороженое это не 1 необходимый товар и пивные стаканы тоже
Чем кормить то, 30 марта 2020 16:27
будете?Как? Кого? ..из заявлений видно что люди не читали что такое режим го.
И будут сами заразу таскать по предприятиям и магазинам.
Вызывая скученность и ажиатации.
Ольга, 30 марта 2020 16:30
Там не только стаканы от пива и мороженого. Упаковка для молочных продуктов и детского питания.
Производство может работать и на дистанционном управлении. ДОхнуть не обязательно. Можно подумать работяги дома сидеть будут. Они и в другом месте вирусов наловят, если что.
чтоб наловить кароно, 30 марта 2020 17:07
вирус вам надо посетить ухань.Испанию или италию..
Вижу толпы бердских работяг ломящимхся в самолеты..Нуну..
Ольга, 30 марта 2020 18:44
Да не надо ничего посещать. Уже посетили, а теперь благополучно тащат все в свои города. Бердск не исключение.
А зачем тогда граница?, 30 марта 2020 18:49
вот на ней и устанавливается карантин с санитарным контролем.
Ольга, 30 марта 2020 19:05
Границы нужны для других целей. А как происходит санитарный контроль, нам уже рассказали. Отправляют с памяткой на карантин ДОМОЙ. А там кто их отслеживает и проверяет? Думаю,вам дальше все понятно.
аноним, 30 марта 2020 16:49
в Бердске парикмахерские работают....сам видел
Аноним, 30 марта 2020 16:58
"человек ест три раза в день!!!"....переходи на 1-1,5 разовое и тогда будешь человеком, а не символом ушедшего года.
завидуйте молча, 30 марта 2020 17:07
это гигиена.
Аноним, 30 марта 2020 18:04
Скажите пожалуйста, а пивные магазины-это тоже товары первой необходимости. Просто живу над магазином, и была сегодня удивлена не закрытием его и поступление пивной продукции...
Пиво, 30 марта 2020 18:16
Да, конечно, пиво относится к продуктовым товарам.
Аноним, 30 марта 2020 22:47
На работе все друг друга знают. И знают где кто отдыхал. А вот лица из инспекций никому не известны. И здоровы ли они вообще.
А вообще - где маски? Где антисептики? Где противовирусные?
Аноним, 31 марта 2020 07:43
"Рост"с 30 числа на карантине.
Владимир Головин, 31 марта 2020 08:18
НВР:
Вот уже 26 регионов РФ ввели полную самоизоляцию!
Российские региональные чиновники, лебезиво исполняя указание нового главы правительства РФ г-на Мишустина, торопливо исполняют его указания, совершенно не считаясь с объективной ситуацией в регионе!
То, что действительно необходимо сделать в мегаполисе, с его плотностью населения, тупо переносится на регион, где плотность этого населения в сотни и тысячи раз менее, чем в Москве или Питере!
При этом, сами не занимаясь физической культурой и спортом, вводя полную самоизоляцию, практически лишают этого ту немногую часть населения, которая этим живет. Понятное дело - знаменитую фразу "Лыжи - вот моя поликлиника, сосны - вот мои доктора" основателя современной системы физического воспитания, профессора Петра Францевичв Лесгафта - они и слыхом не слыхивали! Что значит - можно прогуляться не далее 100 м от своего дома! А вот у меня в Бердске - в 500 м от дома наш знаменитый Бердский сосновый бор, с полнейшим отсутствием не только короновируса, но и любого другого вируса а в 2,5 км - побережье Обского моря, с абсолютно чистым и свежим воздухом! И на каком основании я, должен отказываться от этого, запирая себя в четырех стенах с пыльным, насыщенным всякими вредностями воздухом? Чтобы быстрее сдохнуть?
Аноним, 31 марта 2020 09:09
Губернатор провёл оперативное совещание в Правительстве региона. Андрей Травников напомнил, что сегодня, 30 марта, первый день нерабочей недели, объявленной Указом Президента России.
«Продолжаются карантинные мероприятия. Один из действенных способов для предотвращения распространения заболеваний – так называемое социальное разобщение. ... тот, кто выводит своих подчинённых на работу, прямым образом нарушает трудовое право людей и их право на безопасность. Попрошу и прокуратуру, и трудовую инспекцию на это внимательно посмотреть», – заявил Андрей Травников.
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угу. Губернатор в первый день нерабочей недели собрал на работу своих сотрудников, чтоб рассказать им в лицо про важность социального разобщения, и попросил прокуратуру и трудовую инспекцию внимательно на это посмотреть
теперь по его указу его подчинённые всех мастей вместо соблюдения выходных и создания социальной разобщённости тырсятся по где ни попадя, чтоб подвергнуть наказанию тех, кто не соблюдает выходные и не создаёт социальную разобщённость королевство кривых зеркал, чо
Аноним, 31 марта 2020 11:05
Колорлон работает
Аноним, 31 марта 2020 12:09
Колорлон работает
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здравствуй, Павлик. время над тобой не властно
Аноним, 31 марта 2020 11:31
НВР:
Нет, работаем в сибирском здоровье
Аноним, 31 марта 2020 12:03
Бердский рынок закрыли до 7 апреля, работать не будем, но аренду помещения должны заплатить по полной.
Аноним, 31 марта 2020 13:54
работать не будем, но аренду помещения должны заплатить по полной
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знаете почему? потому что карантин и ЧС не объявлены. поэтому для арендодателя нет никакого основания, чтобы не брать с вас плату. вот если бы он во время ЧС и карантина с вас плату потребовал -- могли бы подать на него в суд. а так -- все указы всех начальников от мэра до премьэра -- незаконная брехня.
Аноним, 31 марта 2020 12:14
Мне вот интересно, эта неделя карантина решающая? И потом можно будет выходить на работу, посещать места общего пользования? Или это пробный шар, попробовать закрыть людей на самоизоляцию на недельку, ослушаются или нет? А потом продлить на неопределенный срок, и сидите там, держитесь в своих четырех стенах без средств к существованию.
Я, 31 марта 2020 13:08
А у нас руководство ушли на "больничные", а мы работаем и попробуй пожаловаться, вылетишь с работы,как пробка
СССР, 31 марта 2020 13:54
Все это мне напоминает всем известный мультик про кота Леопольда не приказ,а слезная просьба.Вот поэтому никто не боится(руководители) и заставляют сотрудников работать.

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