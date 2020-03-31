Ты хочешь умереть от COVID-19: трудовая инспекция и прокуратура проверят нарушающих карантин, заявил губернатор Травников. В Бердске тоже

Несмотря на все эти сложности, мы считаем, что более сложным и страшным будущим может стать то настоящее, которое сегодня можно наблюдать в Италии, в Испании, в Нью-Йорке, заявил он.

Губернатор подписал постановление «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации»

Губернатор провёл оперативное совещание в Правительстве региона. Андрей Травников напомнил, что сегодня, 30 марта, первый день нерабочей недели, объявленной Указом Президента России.

«Продолжаются карантинные мероприятия. Один из действенных способов для предотвращения распространения заболеваний – так называемое социальное разобщение. Слова могут не нравиться, но инструмент это эффективный. Все предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность и управляемость территории, продолжают работу. По итогам мониторинга, проведённого в выходные дни, мы видим, что далеко не все предприятия, особенно в сфере розничной торговли, прислушались к рекомендациям Президента Российской Федерации. Мы будем настаивать на выполнении этих рекомендаций. Мы прекрасно понимаем ту тяжёлую ситуацию, которая складывается в отдельных секторах экономики, разделяем беспокойство предпринимателей о будущем своего бизнеса и занятых в нём людей. Представители региональной и муниципальной власти понимают, какие будут последствия от этих жёстких ограничительных мер – не только социальные последствия. Бюджет недополучит доходы, предстоит предпринимать какие-то меры по стабилизации бюджетов. Несмотря на все эти сложности, мы считаем, что более сложным и страшным будущим может стать то настоящее, которое сегодня можно наблюдать в Италии, в Испании, в Нью-Йорке. Не хотелось бы, чтобы через несколько недель нам пришлось решать такие задачи. Ещё раз призываю всех руководителей, всех предпринимателей – обеспечить карантинные мероприятия, как минимум – в течение этой недели. Если вы не думаете об окружающих, о жителях Новосибирской области, подумайте о безопасности своих сотрудников, своих коллективов. Указом Президента эта неделя объявлена нерабочей, и тот, кто выводит своих подчинённых на работу, прямым образом нарушает трудовое право людей и их право на безопасность. Попрошу и прокуратуру, и трудовую инспекцию на это внимательно посмотреть», – заявил Андрей Травников.

Напомним, 27 марта Губернатор подписал постановление «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации».

Документ принят в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и в целях защиты населения и территории Новосибирской области от угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, предотвращения угрозы общественно опасных последствий, возникших в результате виновных действий (бездействия) физических или юридических лиц, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях, Уголовным кодексом РФ.

До 5 апреля, на период нерабочих дней, приостанавливаются все массовые, развлекательные, общественные мероприятия на территории региона. Приостанавливается работа торговых точек, в том числе в торгово-развлекательных центрах, за исключением продовольственных магазинов, аптек, магазинов по продаже товаров первой необходимости. Приостанавливается работа организаций общественного питания, за исключением столовых, необходимых для питания сотрудников организаций, находящихся в рабочем графике, и тех организаций общепита, которые торгуют навынос или организуют доставку. Приостанавливается работа спортивных организаций и объектов, в том числе спорт-баров и фитнес-центров.

Источник: nso.ru