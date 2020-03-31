Ты хочешь умереть от COVID-19: трудовая инспекция и прокуратура проверят нарушающих карантин, заявил губернатор Травников. В Бердске тоже

Губернатор провёл оперативное совещание в Правительстве региона. Андрей Травников напомнил, что сегодня, 30 марта, первый день нерабочей недели, объявленной Указом Президента России.
«Продолжаются карантинные мероприятия. Один из действенных способов для предотвращения распространения заболеваний – так называемое социальное разобщение. Слова могут не нравиться, но инструмент это эффективный. Все предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность и управляемость территории, продолжают работу. По итогам мониторинга, проведённого в выходные дни, мы видим, что далеко не все предприятия, особенно в сфере розничной торговли, прислушались к рекомендациям Президента Российской Федерации. Мы будем настаивать на выполнении этих рекомендаций. Мы прекрасно понимаем ту тяжёлую ситуацию, которая складывается в отдельных секторах экономики, разделяем беспокойство предпринимателей о будущем своего бизнеса и занятых в нём людей. Представители региональной и муниципальной власти понимают, какие будут последствия от этих жёстких ограничительных мер – не только социальные последствия. Бюджет недополучит доходы, предстоит предпринимать какие-то меры по стабилизации бюджетов. Несмотря на все эти сложности, мы считаем, что более сложным и страшным будущим может стать то настоящее, которое сегодня можно наблюдать в Италии, в Испании, в Нью-Йорке. Не хотелось бы, чтобы через несколько недель нам пришлось решать такие задачи. Ещё раз призываю всех руководителей, всех предпринимателей – обеспечить карантинные мероприятия, как минимум – в течение этой недели. Если вы не думаете об окружающих, о жителях Новосибирской области, подумайте о безопасности своих сотрудников, своих коллективов. Указом Президента эта неделя объявлена нерабочей, и тот, кто выводит своих подчинённых на работу, прямым образом нарушает трудовое право людей и их право на безопасность. Попрошу и прокуратуру, и трудовую инспекцию на это внимательно посмотреть», – заявил Андрей Травников.
Напомним, 27 марта Губернатор подписал постановление «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации».
Документ принят в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и в целях защиты населения и территории Новосибирской области от угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, предотвращения угрозы общественно опасных последствий, возникших в результате виновных действий (бездействия) физических или юридических лиц, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях, Уголовным кодексом РФ.
До 5 апреля, на период нерабочих дней, приостанавливаются все массовые, развлекательные, общественные мероприятия на территории региона. Приостанавливается работа торговых точек, в том числе в торгово-развлекательных центрах, за исключением продовольственных магазинов, аптек, магазинов по продаже товаров первой необходимости. Приостанавливается работа организаций общественного питания, за исключением столовых, необходимых для питания сотрудников организаций, находящихся в рабочем графике, и тех организаций общепита, которые торгуют навынос или организуют доставку. Приостанавливается работа спортивных организаций и объектов, в том числе спорт-баров и фитнес-центров.
Источник: nso.ru
1. карантин на границах..ЕГО ТОЛЬКО СЕЙЧАС ВВЕЛИ!!!
это выход из глобальной эканомики в национальную! В россии она работает в полном объеме!
Потому как за санитарным кардоном!
2.Санитарный кардон прорван.В регионах вводится карантин.ЗАКРЫВАЕТСЯ ТЕ РЕГИОНЫ где началось поражение внутри государственные кардоны и пикеты.В ОЧАГШАХ поражения ОБСЕРВАЦИЯ! Переход с национальной эканомики на региональную.
3.Все регионы в хлам.Отбирает здоровых и запираем их в бункеры.ФСЕ!Полная обсервация переход на МОБ эканомику.Сидим дома жрем сухпай кто на улице того ловят и стреляют на месте.
А это бирюльки чтоб растянуть по временги пик..эпидемии.
Он по есинам и тайландам не летает.Изолировать надо все управление и клизьму ему трехразовую.
Дальше ? а дальше нижняя часть среднего класса должна быть..А ЕЕ НЕТ!
Ну и какая там зарплатка?
И будут сами заразу таскать по предприятиям и магазинам.
Вызывая скученность и ажиатации.
Производство может работать и на дистанционном управлении. ДОхнуть не обязательно. Можно подумать работяги дома сидеть будут. Они и в другом месте вирусов наловят, если что.
Вижу толпы бердских работяг ломящимхся в самолеты..Нуну..
А вообще - где маски? Где антисептики? Где противовирусные?
Вот уже 26 регионов РФ ввели полную самоизоляцию!
Российские региональные чиновники, лебезиво исполняя указание нового главы правительства РФ г-на Мишустина, торопливо исполняют его указания, совершенно не считаясь с объективной ситуацией в регионе!
То, что действительно необходимо сделать в мегаполисе, с его плотностью населения, тупо переносится на регион, где плотность этого населения в сотни и тысячи раз менее, чем в Москве или Питере!
При этом, сами не занимаясь физической культурой и спортом, вводя полную самоизоляцию, практически лишают этого ту немногую часть населения, которая этим живет. Понятное дело - знаменитую фразу "Лыжи - вот моя поликлиника, сосны - вот мои доктора" основателя современной системы физического воспитания, профессора Петра Францевичв Лесгафта - они и слыхом не слыхивали! Что значит - можно прогуляться не далее 100 м от своего дома! А вот у меня в Бердске - в 500 м от дома наш знаменитый Бердский сосновый бор, с полнейшим отсутствием не только короновируса, но и любого другого вируса а в 2,5 км - побережье Обского моря, с абсолютно чистым и свежим воздухом! И на каком основании я, должен отказываться от этого, запирая себя в четырех стенах с пыльным, насыщенным всякими вредностями воздухом? Чтобы быстрее сдохнуть?
«Продолжаются карантинные мероприятия. Один из действенных способов для предотвращения распространения заболеваний – так называемое социальное разобщение. ... тот, кто выводит своих подчинённых на работу, прямым образом нарушает трудовое право людей и их право на безопасность. Попрошу и прокуратуру, и трудовую инспекцию на это внимательно посмотреть», – заявил Андрей Травников.
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угу. Губернатор в первый день нерабочей недели собрал на работу своих сотрудников, чтоб рассказать им в лицо про важность социального разобщения, и попросил прокуратуру и трудовую инспекцию внимательно на это посмотреть
теперь по его указу его подчинённые всех мастей вместо соблюдения выходных и создания социальной разобщённости тырсятся по где ни попадя, чтоб подвергнуть наказанию тех, кто не соблюдает выходные и не создаёт социальную разобщённость королевство кривых зеркал, чо
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здравствуй, Павлик. время над тобой не властно
Нет, работаем в сибирском здоровье
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знаете почему? потому что карантин и ЧС не объявлены. поэтому для арендодателя нет никакого основания, чтобы не брать с вас плату. вот если бы он во время ЧС и карантина с вас плату потребовал -- могли бы подать на него в суд. а так -- все указы всех начальников от мэра до премьэра -- незаконная брехня.