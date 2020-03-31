COVID-19: 275 жителей на домашней изоляции в Бердске. Из них 51 ребенок

От Бердска проверяют наличие коронавируса у одной пациентки. Девятого пациента из Новосибирской области, который отказывался ложиться в больницу, госпитализировали по постановлению суда.

Сводка по коронавирусу на 31 марта в Бердске

На карантине 31 марта в Бердске 275 человек по данным ЦГБ Бердска, из них 51 ребенок. Напомним, 30 марта в нашем городе было 228 человек в режиме самоизоляции. 29 марта — 236 человек. На 30 марта одна новая пациентка была госпитализирована в инфекционную больницу Новосибирска. С учета снято 6 человек. Три человека с признаками ОРВИ были госпитализированы в инфекционную больницу. Они переехали в Новосибирск, поэтому сняты с учета в Бердске.

Также напомним, что эти цифры очень быстро растут. 23 марта под наблюдением врачей по данным ЦГБ Бердска находились 79 человек. Все они обратились самостоятельно в ЦГБ Бердска, сообщила пресс-служба мэрии. Граждане прилетели из Италии, Испании, Германии. 25 марта таких людей стало уже — 121. Затем с наблюдения были сняты 7 человек.

Заболевших коронавирусом, по официальным данным, в Бердске нет. Последние рейсы прибывших были из Таиланда, Вьетнама и ОАЭ.

По данным оперативного штаба по состоянию на 31 марта в Новосибирской области у двух пациенток с COVID-19 контрольные пробы отрицательные. Их выписывают из инфекционной больницы. Это женщины, вернувшиеся в середине марта из Франции и Италии. Девятого пациента c подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», который отказывался ложиться в больницу, госпитализировали по постановлению суда.

Под медицинским наблюдением находятся 6397 жителей области. Они недавно вернулись в Россию или контактировали с инфицированными. У этих людей нет симптомов ОРВИ. Снято с наблюдения в настоящий момент 1996 человек.

В Новосибирской области начали привлекать к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению должностного лица тех, кто нарушает режим самоизоляции. Сотрудники полиции составляют на них протоколы и направляют в суд.

За прошедшие сутки ОРВИ и гриппом в регионе заболели 2043 человека. Госпитализировано из них – 37 человек.