Как заплатить за коммуналку в условиях жесткой самоизоляции в Бердске?

Власть предлагает молодым людям научить пожилых родителей, бабушек и дедушек пользоваться приложениями в мобильном телефоне и оплачивать онлайн. Кроме того, созданные на предприятиях ЖКХ колл-центры помогут перевести деньги.

Оплату услуг ЖКХ в условиях коронавируса никто не отменял

Власть Бердска обеспокоена падением сборов населения за услуги ЖКХ в условиях самоизоляции. в карантин из-за коронавируса запрещено выходить их дома, кассы по приему коммунальных платежей закрыты. Не исключено, что режим жесткой самоизоляции будет продлен и после 5 апреля.

В связи с этим вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров обратился к горожанам с просьбой оплачивать начисления в режиме онлайн.

Он попросил молодых людей научить пожилых родителей, бабушек и дедушек пользоваться сервисами по мобильному телефону. Кроме того, в ближайшее время опубликуют номера телефонов бердских компаний, которые делают начисления за коммуналку и которые помогут бердчанам перевести деньги, не выходя из дома.

Возможно, организуют мобильные онлайн-кассы по Бердску. Но этот вариант тоже сопряжен с карантинными ограничениями. Иначе бердская сфера ЖКХ может серьезно просесть.

Подробности — в ближайшее время.