Первого нарушителя карантинного режима по коронавирусу выловили и наказали в Бердске

Вернувшийся из Казахстана мужчина отказался от самоизоляции и отправился в Новосибирск. И только после этого пришел в бердскую горбольницу. Нарушителю грозит штраф до 4000 рублей.

Полицейские следят за тем, чтобы на улицах Бердска не было людей в период строгой самоизоляции

Накануне, 31 марта, в Бердске выявили первого нарушителя карантина, введенного из-за распространения опасного вируса COVID-19 по всей стране. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 1 апреля прокурор города Роман Сивак, мужчина приехал в Бердск из Казахстана.

Он должен был немедленно отправиться на 14-дневную самоизоляцию, как того требует распоряжение Роспотребнадзора. Однако прибывший из другой страны решил сначала съездить в Новосибирск, а уже после поездки пришел в Бердскую горбольницу. Это является грубейшим нарушением карантинного режима. Поэтому врачи обратились в полицию.

— Составили протокол по ст.19.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль). Ему грозит штраф до 4000 рублей. Материалы дела направлены в суд для привлечения нарушителя к административной ответственности, — рассказал прокурор Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 31 марта в Бердске, как и по всей Новосибирской области введет строгий режим самоизоляции. После 20.00 запрещено выходить на улицу тем, кто не имеет специальной справки от работодателя. В течение дня разрешено выходить из дома только в магазин, аптеку, больницу или прогуляться с собакой. Полицейские будут проводить рейды по городу.