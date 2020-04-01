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Первого нарушителя карантинного режима по коронавирусу выловили и наказали в Бердске

11:28 01.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Вернувшийся из Казахстана мужчина отказался от самоизоляции и отправился в Новосибирск. И только после этого пришел в бердскую горбольницу. Нарушителю грозит штраф до 4000 рублей.

Первого нарушителя карантинного режима по коронавирусу выловили и наказали в Бердске
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Первого нарушителя карантинного режима по коронавирусу выловили и наказали в Бердске

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Накануне, 31 марта, в Бердске выявили первого нарушителя карантина, введенного из-за распространения опасного вируса COVID-19 по всей стране. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 1 апреля прокурор города Роман Сивак, мужчина приехал в Бердск из Казахстана.

Он должен был немедленно отправиться на 14-дневную самоизоляцию, как того требует распоряжение Роспотребнадзора. Однако прибывший из другой страны решил сначала съездить в Новосибирск, а уже после поездки пришел в Бердскую горбольницу. Это является грубейшим нарушением карантинного режима. Поэтому врачи обратились в полицию.

— Составили протокол по ст.19.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль). Ему грозит штраф до 4000 рублей. Материалы дела направлены в суд для привлечения нарушителя к административной ответственности, — рассказал прокурор Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 31 марта в Бердске, как и по всей Новосибирской области введет строгий режим самоизоляции. После 20.00 запрещено выходить на улицу тем, кто не имеет специальной справки от работодателя. В течение дня разрешено выходить из дома только в магазин, аптеку, больницу или прогуляться с собакой. Полицейские будут проводить рейды по городу.

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От редакции

Вы соблюдаете режим самоизоляции?

Аноним, 01 апреля 2020 11:46
И это говорит прокурор? Который осуществляет надзор за соблюдением законов,в том числе конституционных прав человека? Он же понимает всю незаконность этих приказов ,указов и распоряжений.Походу приехали.
аи, 01 апреля 2020 12:48
Сходите к этому гражданину, разъясните ему лично конституционные права.
Человек получил официальное предписание, в период особого режима, от государственного органа надзора и не исполнил его. Дальше читайте текст.
Андрей, 01 апреля 2020 12:08
По ходу сидите дома и не задавайте вопросов.
Аноним, 01 апреля 2020 12:36
НВР:
Да.

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