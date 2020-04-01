01.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Вице-мэр Бердска: Фейковые новости о коронавирусе сеют панику, агрессию и ажиотаж

17:19 01.04.2020, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
1

Жанна Шурова попросила сообщать местные СМИ о лживых публикациях: «Вся информация предоставляется открыто. Мы работаем со СМИ через пресс-конференцию, передаем информацию в режиме онлайн».

Вице мэр Бердска: Фейковые новости о коронавирусе сеют панику, агрессию и ажиотаж
Жанна Шурова выступила перед СМ сегодня, 1 апреля
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Вице мэр Бердска: Фейковые новости о коронавирусе сеют панику, агрессию и ажиотаж

Чихают на покупателей: возмущены продавцами без масок в супермаркетах жители БердскаПлощадь Горького: голубей больше, чем людей в БердскеЕщё 324 новостей

Сегодня, 1 апреля, перед представителями СМИ вместо сотрудников Росгвардии, полиции Бердска и Роспотребнадзора выступили вице-мэр Бердска по экономразвитию Жанна Шурова и руководитель управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова.

Стоит отметить, что скриншот с компрометирующий новостью на сайте местного СМИ появился в сети вчера, 31 марта. По данным «Курьер. Среда. Бердск», в публикации использовались недостоверные сведения об ограничительных мерах из-за коронавируса в Бердске, якобы, из уст вице-мэра Бердска Жанны Шуровой. Вице-мэр прокомментировала инцидент, при этом поблагодарила местные СМИ за оперативную работу.

— Некоторые непорядочные люди используют наши СМИ, потому что они цитируемы и популярны, читаемы на федеральном уровне. Нерадивые граждане используют это и публикуют, цитируя меня, фейковые новости. Я не буду комментировать то, какие они были, но хочу попросить вашего содействия, чтобы вы помогли нам оперативно реагировать на такие лживые новости, которые сеют панику, агрессию и ажиотаж. Вся информация предоставляется открыто. Мы работаем со СМИ через пресс-конференцию, передаем информацию в режиме онлайн. Это то что касается распространения информации, которая не соответствует действительности, — высказалась Жанна Шурова.

Автор видео Марина Волкова

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Верите СМИ?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

На "удаленку" из-за коронавируса в стране ушел президент Владимир Путин
18:15 01-04-2020
На
БердскЧихают на покупателей: возмущены продавцами без масок в супермаркетах жители Бердска
18:00 01-04-2020
Чихают на покупателей: возмущены продавцами без масок в супермаркетах жители Бердска
Вести дневник на портале Госуслуг обяжут россиян на карантине из-за коронавируса
17:45 01-04-2020
Вести дневник на портале Госуслуг обяжут россиян на карантине из-за коронавируса
БердскПлощадь Горького: голубей больше, чем людей в Бердске
17:44 01-04-2020
Площадь Горького: голубей больше, чем людей в Бердске
БердскГде получить пенсию по сберкнижке во время режима жесткой самоизоляции в Бердске?
17:30 01-04-2020
Где получить пенсию по сберкнижке во время режима жесткой самоизоляции в Бердске?
БердскФотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает "Курьер.Среда.Бердск"
17:28 01-04-2020
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает
БердскВице-мэр Бердска: Фейковые новости о коронавирусе сеют панику, агрессию и ажиотаж
17:19 01-04-2020
Вице-мэр Бердска: Фейковые новости о коронавирусе сеют панику, агрессию и ажиотаж
БердскПособия в 344 руб., 517 руб. и 11 698 руб. автоматически продлили до 30 сентября многодетным и малоимущим семьям Бердска и Новосибирска
17:10 01-04-2020
Пособия в 344 руб., 517 руб. и 11 698 руб. автоматически продлили до 30 сентября многодетным и малоимущим семьям Бердска и Новосибирска
БердскГде купить маски: Шьют маски 10 из 14 швейных предприятий в Бердске из-за COVID-19 10
17:05 01-04-2020
Где купить маски: Шьют маски 10 из 14 швейных предприятий в Бердске из-за COVID-19
Бердск75 дней до Победы: получил ваши фотокарточки в письме, я очень был рад
17:00 01-04-2020
75 дней до Победы: получил ваши фотокарточки в письме, я очень был рад