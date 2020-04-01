Вице-мэр Бердска: Фейковые новости о коронавирусе сеют панику, агрессию и ажиотаж

Жанна Шурова выступила перед СМ сегодня, 1 апреля

Сегодня, 1 апреля, перед представителями СМИ вместо сотрудников Росгвардии, полиции Бердска и Роспотребнадзора выступили вице-мэр Бердска по экономразвитию Жанна Шурова и руководитель управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова.

Стоит отметить, что скриншот с компрометирующий новостью на сайте местного СМИ появился в сети вчера, 31 марта. По данным «Курьер. Среда. Бердск», в публикации использовались недостоверные сведения об ограничительных мерах из-за коронавируса в Бердске, якобы, из уст вице-мэра Бердска Жанны Шуровой. Вице-мэр прокомментировала инцидент, при этом поблагодарила местные СМИ за оперативную работу.

— Некоторые непорядочные люди используют наши СМИ, потому что они цитируемы и популярны, читаемы на федеральном уровне. Нерадивые граждане используют это и публикуют, цитируя меня, фейковые новости. Я не буду комментировать то, какие они были, но хочу попросить вашего содействия, чтобы вы помогли нам оперативно реагировать на такие лживые новости, которые сеют панику, агрессию и ажиотаж. Вся информация предоставляется открыто. Мы работаем со СМИ через пресс-конференцию, передаем информацию в режиме онлайн. Это то что касается распространения информации, которая не соответствует действительности, — высказалась Жанна Шурова.

Автор видео Марина Волкова

