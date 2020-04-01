Шьют маски 10 из 14 швейных предприятий в Бердске из-за COVID-19

Медицинских масок нет ни в одной аптеке из 40. Три компании перепрофилировались и начали шить маски для бердчан. Где их можно купить, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск».

Маску можно соорудить самому

Нет медицинских масок ни в одной аптеке из 40 в Бердске. О том, где приобрести самую востребованную вещь 2020 года в условиях пандемии коронавируса, рассказала вице-мэр по экономразвитию Бердска Жанна Шурова сегодня, 1 апреля. Так, из 14 швейных предприятий 10 начали пошив масок. Реализуют их через розничную сеть — это магазины по продаже ткани и сопутствующих товаров.

— Если такие магазины шьют пеленки для новорожденных, то и продажа масок имеет место быть, — сообщила Жанна Сергеевна.

Швейные предприятия выпускают от 500 до 1000 штук масок в сутки. Три предприятия Бердска и вовсе перепрофилировались на выпуск масок — это «Мегастиль», ИП Рыбакова и ООО «Обувь России». Эти предприятия уже приступили к выпуску масок.



При этом цены на маски регулируются и рекомендуются. Сведения о необоснованном завышении цен на маски передаются в ФАС Новосибирской области.

Кроме того, в сеть магазина «Продсиб» компания «Медсклад» поставляет маски ежесуточно по 4000 штук.

Что касается антисептиков, то аптечная сеть обеспечена ими в полном объеме. Пять супермаркетов торгуют санитайзерами на кассах. Стоит отметить, что к антисептикам приравняли мирамистин и перекись водорода.