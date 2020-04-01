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Шьют маски 10 из 14 швейных предприятий в Бердске из-за COVID-19

15:05 01.04.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Медицинских масок нет ни в одной аптеке из 40. Три компании перепрофилировались и начали шить маски для бердчан. Где их можно купить, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск».

Шьют маски 10 из 14 швейных предприятий в Бердске из за COVID 19
Маску можно соорудить самому
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Шьют маски 10 из 14 швейных предприятий в Бердске из за COVID 19

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Нет медицинских масок ни в одной аптеке из 40 в Бердске. О том, где приобрести самую востребованную вещь 2020 года в условиях пандемии коронавируса, рассказала вице-мэр по экономразвитию Бердска Жанна Шурова сегодня, 1 апреля. Так, из 14 швейных предприятий 10 начали пошив масок. Реализуют их через розничную сеть — это магазины по продаже ткани и сопутствующих товаров.

— Если такие магазины шьют пеленки для новорожденных, то и продажа масок имеет место быть, — сообщила Жанна Сергеевна.
Швейные предприятия выпускают от 500 до 1000 штук масок в сутки. Три предприятия Бердска и вовсе перепрофилировались на выпуск масок — это «Мегастиль», ИП Рыбакова и ООО «Обувь России». Эти предприятия уже приступили к выпуску масок.

При этом цены на маски регулируются и рекомендуются. Сведения о необоснованном завышении цен на маски передаются в ФАС Новосибирской области.

Кроме того, в сеть магазина «Продсиб» компания «Медсклад» поставляет маски ежесуточно по 4000 штук.

Что касается антисептиков, то аптечная сеть обеспечена ими в полном объеме. Пять супермаркетов торгуют санитайзерами на кассах. Стоит отметить, что к антисептикам приравняли мирамистин и перекись водорода.

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От редакции

У вас есть маски?

Евгений, 01 апреля 2020 15:18
НВР:
Нет, обошел аптеки и нигде нет. Попробую взять в Продсибе.
Аноним, 01 апреля 2020 15:54
Бесполезно. При слове маски - кассиры подпрыгивают.
Аноним, 01 апреля 2020 15:30
Вчера объехал 4 продсиба и 3 аптеки, нигде нет масок. В бердской аптеке сказали, что ни в одном из филиалов нет масок, так как они отсутствуют у поставщика.
Аноним, 01 апреля 2020 15:48
Эта шурова штабом заведует. Как такое она допустила что элементарно масок нет? Чем она в этом штабе занимается? Бумажки строчит как все хорошо? Все делают только на бумаге

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