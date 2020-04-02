75 дней до Победы: ох так надоело, скорее бы прогнать проклятого врага

Фронтовик пишет родным с фронта

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

08 04 1944

Добрый день. Здравствуйте дорогие мои. С приветом к вам ваш родной. Милая жена Шура и дети, милые мои Боря, Миша, Галя, получил от вас письмо, которое было писано 24 марта, получил его – 8 апреля в аккурат – завтракал и приносят письмо, бросил ложку, скорей читать, да я пишу редко на каждое письмо даю ответ верю что вам тяжело, скучно и обыденно идут долго письма, но может быть сейчас буду писать часто потому что пока стоим в обороне, но Шура потому что письма от нас идут плохо так что наш сержант пишет часто но из дома пишут что письма ни получают и многим так, плохо работает почта. Пиши Шура хот ты чаще, всё же от вас идут. Заставляй Борю писать и всё же я буду вам два ответа давать может быть нет бумаги то пропиши мне я буду посылать такие листки как называется открытое письмо. Я пока чувствую себя хорошо. Нога ни беспокоит так что здоровье пока терпимое. Но когда встретимся с вами дождемся мы того дня трудно сказать. Встретимся когда будит конец тогда и будим вместе только бы остаться живому. Ох так надоело, скорее бы прогнать проклятого врага . Пишите как живут родные и знакомые. Пока до свидание. Целую много раз. Родной ваш (подпись)