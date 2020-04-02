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Через 10 дней перечислят маткапитал семьям, заявил Мишустин. Полный список мер поддержки

18:45 02.04.2020 Фото: Кабмин
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Правительство вносит изменения в программу соцподдержки граждан с детьми от 3 до 7 лет, если доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума. Ежемесячная выплата с 1 января этого года составляет не менее половины минималки ребёнка в регионе.

Через 10 дней перечислят маткапитал семьям, заявил Мишустин. Полный список мер поддержки
Мишустин потребовал усилить контроль над коронавирусом
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Через 10 дней перечислят маткапитал семьям, заявил Мишустин. Полный список мер поддержки

Через 10 дней перечислят маткапитал семьям, заявил Мишустин. Полный список мер поддержкиОформить пособие в 5000 руб. семьям с маткапиталом необходимо через Госуслуги и кабинет ПФР в Бердске, Новосибирске и РоссииЕщё 124 новостей

Сегодня, 2 апреля, состоялось заседание российского правительства, где озвучили меры, которые будут предприниматься в связи с распространением коронавируса и для поддержки семей с детьми. Высткпил премьер Михаил Мишустин.

«Я подписал постановление Правительства, которое устанавливает временный порядок оформления больничных листов и выплаты пособий в период карантина, в том числе людям старше 65 лет, если они работают. Эти правила будут распространяться и на тех, кто соблюдает режим самоизоляции дома или на даче.

Ещё одно постановление существенно упрощает процедуру получения материнского капитала, в том числе за счёт перевода этой госуслуги в электронный формат. Сроки рассмотрения заявлений сократятся в три раза – с одного месяца до 10 рабочих дней. Средства будут перечислять вдвое быстрее – за 5 дней вместо 10. Маткапитал можно будет использовать для строительства или реконструкции жилого дома на садовом участке.

Также мы вносим изменения в госпрограмму социальной поддержки граждан с детьми от трёх до семи лет, если доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума. Ежемесячная выплата с 1 января этого года составляет не менее половины прожиточного минимума ребёнка в соответствующем регионе. В общей сложности на эти цели будет выделено более 136 млрд рублей, из них почти 105 млрд – средства федерального бюджета», — заявил глава кабинета министров.

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