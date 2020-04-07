Как и где оформить детское пособие на ребенка с 3 до 7 лет с 1 июня в Бердске, Новосибирске и России

Выплаты будут поступать ежемесячно. Их могут получать семьи, доход которых не превышает величину прожиточного минимума на каждого члена семьи. «Курьер. среда. Бердск» рассказывает о том, когда и куда написать заявление на новое пособие.

Пособие в размере 6018 руб. в Новосибирской области получат семьи с детьми от 3 до 8 лет

Обрывают телефон редакции «Курьер. Среда. Бердска» жители Бердска. Родителей города интересует, где и как можно оформить новое пособие от Владимира Путина в размере 6018 рублей на ребенка с 3 до 8 лет. Напомним, в обращении к нации 25 марта президент Владимир Путин сообщил, что детские пособия с 3 до 8 лет в размере половины прожиточного минимума начнут платить семьям с доходом на человека менее одного прожиточного минимума с 1 июня, а не 1 июля, как было заявлено ранее.

— Что касается нашей новой меры поддержки, а именно выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно, то поручаю правительству форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось, а на месяц раньше, уже в июне. Также прошу губернаторов ускорить передачу необходимой информации из региональных ЗАГСов в налоговую службу. Коллеги, это принципиально важно, чтобы начать выплаты. Обратите на это внимание, — заявил Путин 25 марта в обращении к нации.

«Курьер. среда. Бердск» рассказывает все, что известно о новом пособии в своем материале сегодня, 2 апреля. Так, Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет включительно. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 20 марта.



Исходя из документа, выплаты будут поступать ежемесячно. Их могут получать семьи, доход которых не превышает величину прожиточного минимума на каждого члена семьи. При этом новый закон начнет работать задним числом — с 1 января 2020 года. Однако на сегодняшний день в соцзащите Бердска либо отделении ПФР РФ Бердска о новом пособии информации нет.

На каждого ребенка от 3 до 7 лет будет назначаться отдельное пособие. Оно составит половину прожиточного минимума на ребенка. Стоит отметить, что при расчете пособия будет учитываться величина прожиточного минимума за второй квартал года‚ предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты. То есть — второй квартал 2019 года. Показатель за II квартал 2019 года в расчете на душу населения установлен на уровне 11738 рублей. Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума установлена на уровне 12486 рублей, на детей – 12037 рублей.

Пример расчета

Чтобы понять, сможет ли получать новое пособие семья в России, мы используем простой алгоритм. Итак, если семья состоит из работающих мамы и папы, а детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно двое, то доход семьи должен составлять — 46 952 рубля.

11 738*4 = 46 952 рубля.

Выплата в размере 6 018 рублей на каждого ребенка Новосибирской области будет поступать с 1 июля 2020 года. Владимир Путин приказал до 1 апреля 2020 года утвердить основные требования к порядку и условиям предоставления ежемесячной выплаты, примерный перечень документов и сведений, необходимых для ее назначения, типовую форму заявления о назначении ежемесячной выплаты, предоставив гражданам возможность выбора способа обращения за ее назначением, в том числе через МФЦ, портал Госуслуг, либо региональных порталов государственных и муниципальных услуг.

Предусматривается и то, что до этого срока будет создано правило предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов на осуществление ежемесячной выплаты.

Как изменится пособие в 2021 году

До 30 ноября 2020 года власти должны провести оценку уровня доходов семей, которым осуществляется ежемесячная выплата, по итогам которой примут меры, направленные на увеличение с 1 января 2021 года размера ежемесячной выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения.

Иными словами, если благодаря пособию в размере 6 018 рублей на каждого ребенка в семье доходы все-таки не дотянут до прожиточного минимума, с начала 2021 года пособие увеличат до 100% прожиточного минимума на каждого ребенка. Теоретически, семьи Бердска с низкими доходами уже в 2021 году смогут получать от государства около 24 000 рублей. Но не все же не все.

Где и как оформить пособие на ребенка

Глава России рекомендовал высшим должностным лицам регионов при назначении ежемесячной выплаты не учитывать ее в составе доходов семьи, а также сохранить установленные законодательством субъектов Российской Федерации пособия, выплаты и иные меры социальной поддержки, назначенные в связи с рождением и воспитанием детей.

До 10 мая появятся требования, в соответствии с которыми семьи, имеющие детей, признают нуждающимися в поддержке в виде новой ежемесячной выплаты, а также станет известен список необходимых для назначения ежемесячной выплаты документов, в том числе в электронном виде, от органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций.

С 1 июня родители могут оформить пособие через МФЦ, соцслужбу или портал Госуслуг.