Cертификат на маткапитал выдадут автоматом с 15 апреля в Пенсионном фонде Бердска

Если рождается второй и последующий ребенок после 15 апреля, то в этом случае Пенсионный фонд оформляет сертификат в беззаявительном порядке. Обращаться за оформлением сертификата необходимости у гражданина не будет.

Сведения о рожденных детях будут поступать в Пенсионный фонд из ЗАГСа

Семьям, где после 15 апреля родится ребенок, дающий право на получение материнского капитала, не нужно будет обращаться к специалистам УПФР по Бердску за его оформлением. Сертификат после рождения такого ребенка будет выписываться автоматически. Кстати, сертификат на маткапитал теперь можно будет получить и в электронном виде.

С 15 апреля Пенсионный фонд будет оформлять сертификаты на материнский капитал в проактивном режиме, сообщила 8 апреля на пресс-конференции замначальника УПФР по Бердску Татьяна Кусова.

— Что такое проактивный режим? Если рождается второй и последующий ребенок после 15 апреля, то в этом случае Пенсионный фонд оформляет сертификат в беззаявительном порядке. Обращаться за оформлением сертификата необходимости у гражданина не будет, — отметила Татьяна Кусова.

Но за оформлением сертификата на маткапитал нужно будет обращаться тем, кто является усыновителем.

Информация о появившихся на свет детях будет поступать в УПФР из отдела ЗАГС, но по усыновителям в ЗАГСе информации нет.

При получении документов из ЗАГСа будет отмечено и наличие других детей у родителей, чей родившийся ребенок дал право на получение сертификата. Никаких документов дополнительно предоставлять в Пенсионный фонд не нужно.

Сейчас в УПФР по Бердску оформляют и выдают сертификаты на маткапитал в электронном виде. Бердчанам не обязательно иметь сертификат в бумажном варианте, достаточно и электронного, подчеркнула Татьяна Юрьевна. Электронный сертификат на получение маткапила специалисты Пенсионного фонда отправляют в личный кабинет. В Бердске зарегистрирована только одна выдача сертификата на маткапитал в электронной форме.