Промывать нос солью от коронавируса посоветовал Минздрав

Это может быть эффективным методом профилактики инфицирования, если применяется наряду с соблюдением мер гигиены – тщательным мытьем рук, использованием антисептических растворов, ношением защитных масок, уточнили в ведомстве.

Минздрав оценил эффективность солевого раствора для профилактики COVID-19

Промывание носа солевым раствором снижает число вирусных и бактериальных возбудителей инфекции, процедура может быть эффективной для профилактики коронавируса, если применять ее с другими мерами защиты, сообщила в субботу пресс-служба Минздрава России.

«Орошение слизистой оболочки полости носа изотоническим раствором хлорида натрия обеспечивает снижение числа как вирусных, так бактериальных возбудителей инфекционных заболеваний на слизистой. Оно может быть эффективным методом профилактики инфицирования, если применяется наряду с соблюдением мер гигиены – тщательным мытьем рук, использованием антисептических растворов, ношением защитных масок»,- говорится в сообщении.

При этом гарантированно вероятность заболевания снижается только в случае соблюдения режима самоизоляции и минимизации социальных контактов, уточнили в пресс-службе.

«Отдельно обращаем внимание, что лечение заболеваний, вызываемых коронавирусной инфекцией, может быть назначено исключительно врачом. Выбор и комбинация лекарственных препаратов зависит от степени тяжести заболевания. Лечение проводится под медицинским наблюдением»,- подчеркнули в пресс-службе.