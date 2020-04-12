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Промывать нос солью от коронавируса посоветовал Минздрав

16:57 12.04.2020 Фото: Википедии
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Это может быть эффективным методом профилактики инфицирования, если применяется наряду с соблюдением мер гигиены – тщательным мытьем рук, использованием антисептических растворов, ношением защитных масок, уточнили в ведомстве.

Промывать нос солью от коронавируса посоветовал Минздрав
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Промывать нос солью от коронавируса посоветовал Минздрав

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Промывание носа солевым раствором снижает число вирусных и бактериальных возбудителей инфекции, процедура может быть эффективной для профилактики коронавируса, если применять ее с другими мерами защиты, сообщила в субботу пресс-служба Минздрава России.

«Орошение слизистой оболочки полости носа изотоническим раствором хлорида натрия обеспечивает снижение числа как вирусных, так бактериальных возбудителей инфекционных заболеваний на слизистой. Оно может быть эффективным методом профилактики инфицирования, если применяется наряду с соблюдением мер гигиены – тщательным мытьем рук, использованием антисептических растворов, ношением защитных масок»,- говорится в сообщении.

При этом гарантированно вероятность заболевания снижается только в случае соблюдения режима самоизоляции и минимизации социальных контактов, уточнили в пресс-службе.

«Отдельно обращаем внимание, что лечение заболеваний, вызываемых коронавирусной инфекцией, может быть назначено исключительно врачом. Выбор и комбинация лекарственных препаратов зависит от степени тяжести заболевания. Лечение проводится под медицинским наблюдением»,- подчеркнули в пресс-службе.

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От редакции

Вы соблюдаете меры профилактики?

Аноним, 12 апреля 2020 17:32
Пиявки и самовнушение. Хотя можно и соль.
Аноним, 12 апреля 2020 19:31
Сейчас соль побегут скупать как имбирь.

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