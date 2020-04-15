Лечь под нож и отдать свой орган: 54 человека пожертвовали собой ради родственников в регионе. В Бердске никто

В Бердске с пересаженными органами живет 24 человека. Стали донорами после смерти за последние три года в Новосибирской области 61 человек.

Законопроект о донорстве органов и их трансплантации направлен в правительство РФ

Сколько жителей стали донорами своим родным при жизни? Об этом «Курьер. Среда. Бердск» в интервью рассказал главный трансплантолог Новосибирской области Александр Быков. Напомним, Александр Юрьевич рассказывал, что многие люди обречены на постоянное лечение, а иногда даже на смерть. Операций по пересадке органов проводится катастрофически мало. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» запустил серию материалов о пересадке органов — «Спаси меня, донор».

— При жизни стали донорами своим родственникам в области в 2017 году – 18 человек, в 2017 году – 16, 2019 – 15, в 2020 году 5. Из них также из Бердска ни одного не было пациента, которому стали донорами родственники, и один пациент был из Искитима, — рассказал Александр Юрьевич.

Всего переживших трансплантацию в 2017 году в регионе было 48 человек. Стали донорами после смерти за последние три года в Новосибирской области 61 человек. В Бердске с пересаженными органами живет 24 человека. В Искитиме таких 18 человек. В списке ожидания трансплантации сейчас находятся 124 пациента в регионе (из них четверо детей). Из них 5 человек из Бердска и 10 — из Искитима.

Доктор напомнил о том, что «все мы ходим под Богом», и что в любое время с каждым из нас может случиться несчастье, кому-то может понадобиться трансплантация, а кто-то может стать и посмертным донором.

Напомним, Александр Юрьевич рассказывал, что свое мнение жители, могут ли у них изъять органы после смерти, могут написать на бумаге и вложить в паспорт. В рамках нового законопроекта о донорстве будет создана федеральная база. Туда граждане смогут внести свое разрешение или отказ, а пока такой базы нет. Читайте продолжение в ближайшее время.