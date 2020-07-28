Как добывают органы для пересадки хирурги? Летят на самолете и едут на машине к трупным донорам, рассказал главный трансплантолог Новосибирской области

Операций по пересадке в России меньше, чем больных, которые в них нуждаются, отметил врач. Пересадка зачастую проводится в сотрудничестве с другими регионами. Появление подходящего для пациентов донора бывает очень редким. 100 раз за последние 5 лет выезжали хирурги за органами.

Подходящие посмертные доноры — большая редкость в хирургии

Где берут донорские органы хирурги Новосибирской области? Оказывается, иногда им приходится лететь за ними на самолетах или ехать на машине в соседние регионы. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал главный трансплантолог Новосибирской области Александр Быков. Напомним, Александр Юрьевич рассказывал, кто становится посмертным донором, как его выбирают. Операций по пересадке в России меньше, чем больных, которые в них нуждаются, отметил врач. Именно для этого сейчас ведется работа над законом о донорстве, чтобы вся процедура была прозрачна, проста и надежна.

Пересадка зачастую проводится в сотрудничестве с другими регионами, которые находятся в пределах доступности для авиасообщения, отмечает Александр Быков. Ведь появление подходящего для пациентов донора бывает очень редким. Из города в город донорские органы перевозят на самолетах гражданской авиации. К сожалению, врачам приходиться подстраиваться к графику полетов, отметил Быков. Трансплантацию выполняют в Кемеровской области, Алтайском, Красноярском крае, в Иркутске, Омске, Тюмени, Екатеринбурге.

– Бывает, человек умирает у нас на руках, в реанимации. И его может спасти только пересадка. А у нас нет донора. Тогда мы информацию распространяем в эти центры. Если у них находится донор, то мы летим туда или донорский орган в сопровождении врачей отправляется к нам, – рассказал хирург.

В Кемерово и на Алтай врачи ездят на автомобиле.

— Если в других регионах такая проблема, то мы помогаем им, при возможности. У нас таких перемещений уже больше 100 за последние 5 лет, — рассказал Быков.

Автор видео Алена Романцова