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Как добывают органы для пересадки хирурги? Летят на самолете и едут на машине к трупным донорам, рассказал главный трансплантолог Новосибирской области

17:35 28.07.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Операций по пересадке в России меньше, чем больных, которые в них нуждаются, отметил врач. Пересадка зачастую проводится в сотрудничестве с другими регионами. Появление подходящего для пациентов донора бывает очень редким. 100 раз за последние 5 лет выезжали хирурги за органами.

Как добывают органы для пересадки хирурги? Летят на самолете и едут на машине к трупным донорам, рассказал главный трансплантолог Новосибирской области
Подходящие посмертные доноры — большая редкость в хирургии
Сюжет: Спаси меня, донор
Как добывают органы для пересадки хирурги? Летят на самолете и едут на машине к трупным донорам, рассказал главный трансплантолог Новосибирской области

Как добывают органы для пересадки хирурги? Летят на самолете и едут на машине к трупным донорам, рассказал главный трансплантолог Новосибирской областиСердца нет: Как спасать детей, если в России нет детского донорства? Рассказал главный трансплантолог Новосибирской области Александр БыковЕщё 13 новостей

Где берут донорские органы хирурги Новосибирской области? Оказывается, иногда им приходится лететь за ними на самолетах или ехать на машине в соседние регионы. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал главный трансплантолог Новосибирской области Александр Быков. Напомним, Александр Юрьевич рассказывал, кто становится посмертным донором, как его выбирают. Операций по пересадке в России меньше, чем больных, которые в них нуждаются, отметил врач. Именно для этого сейчас ведется работа над законом о донорстве, чтобы вся процедура была прозрачна, проста и надежна.

Пересадка зачастую проводится в сотрудничестве с другими регионами, которые находятся в пределах доступности для авиасообщения, отмечает Александр Быков. Ведь появление подходящего для пациентов донора бывает очень редким. Из города в город донорские органы перевозят на самолетах гражданской авиации. К сожалению, врачам приходиться подстраиваться к графику полетов, отметил Быков. Трансплантацию выполняют в Кемеровской области, Алтайском, Красноярском крае, в Иркутске, Омске, Тюмени, Екатеринбурге.

– Бывает, человек умирает у нас на руках, в реанимации. И его может спасти только пересадка. А у нас нет донора. Тогда мы информацию распространяем в эти центры. Если у них находится донор, то мы летим туда или донорский орган в сопровождении врачей отправляется к нам, – рассказал хирург.

В Кемерово и на Алтай врачи ездят на автомобиле.

— Если в других регионах такая проблема, то мы помогаем им, при возможности. У нас таких перемещений уже больше 100 за последние 5 лет, — рассказал Быков.

Автор видео Алена Романцова

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От редакции

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Slon, 28 июля 2020 18:49
Что то статья ни о чём, а заголовок вообще ужас, прям каких то людоедов из трансплантологов рисуете "добывают органы"...

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