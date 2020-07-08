Вынул орган и убрал в холодильник. Сколько времени годны изъятые почки, печень и сердце, рассказал главный трансплантолог Новосибирской области Александр Быков

Мозг одного человека уже умер, а органы могут сгодиться другому. Пересадка дает шанс на вторую жизнь, так уверены те, кого она спасла. Но для других это вопрос до сих пор остается сомнительным. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает серию материалов о поправках в законе о донорстве.

Трансплантация органов может спасать сотни людей

Пациент на грани смерти, его мозг уже умер, а органы могут сгодиться другому. В Новосибирской области есть общественная организация «Нефро-Лига», которая старается продвигать идею доступного посмертного донорства. Ведь оно дает шанс на вторую жизнь.

Сколько времени могут храниться органы? Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» писал, кто становится посмертным донором. Об этом рассказал главный трансплантолог Новосибирской области Александр Быков. Александр Юрьевич рассказал, что изъятые органы могут быть пригодны для пересадки от 4 до 20 часов. Они хранятся в стерильной упаковке и термоупаковке.

— Почки могут храниться до 20 часов, печень до 8 часов. Сердце – до 4-6 часов. Но это пограничные цифры, чем меньше, тем лучше, — уточнил хирург.

Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» ведет серию материалов «Спаси меня, донор». Недавним нашим героем стал Александр Степанов из Академгородка. Он рассказал, что после пересадки почки он боится высоты — посмертный донор передал свой страх.