Старики вывалили на улицу: десятки взрослых и детей гуляют в Микрорайоне в Бердске. Даже больше, чем в центре

Ребятня гоняет на самокатах и велосипедах. Пенсионеры, удобно расположившись на лавочках, общаются между собой, некоторые читают газеты. Видимо, и про коронавирус, который наиболее опасен для людей старше 65 лет.

Днем на улицах Бердска многолюдно

Чем теплее становится на улице, тем больше бердчан выбирается на улицу. 14 апреля днем в Микрорайоне большее оживление, чем в центре Бердска.

Все массовые мероприятия отменены. И во дворце культуры «Родина». Пока. Отменяются гастроли звезд. В апреле должен был состояться Транссибирский Арт-Фестиваль. Его перенесли, предположительно, на осень.

А пока ребятня гоняет на самокатах и велосипедах. Пенсионеры, удобно расположившись на лавочках, общаются между собой, некоторые читают газеты. Город живет обычной жизнью, несмотря на все призывы как можно реже покидать дом.

30-летняя жительница Бердска Василиса работает закройщиком, сейчас находится дома. Женщина призналась, что вышла на несколько минут, чтобы заплатить за квартиру. По ее словам, для того, чтобы не заразиться коронавирусом, она старается не посещать общественные места.

Учеников начальной школы на улице почти нет. Видимо, они прилежно учатся дистанционно дома.

На остановке девушка поглаживает своего питомца. Домашнего котика Тишку возили в ветеринарную клинику, сейчас они едут домой.

Больше всего на улицах людей старшего поколения. А ведь именно их особенно просят оставаться дома.

По данным оперативного штаба на 10 утра 14 апреля в Новосибирской области по-прежнему 46 инфицированных коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе не выявлено новых случаев заражения COVID-19.

В детской больнице №3 находится 21 ребенок с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

Берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома.

Автор видео Елена Белоусова