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Старики вывалили на улицу: десятки взрослых и детей гуляют в Микрорайоне в Бердске. Даже больше, чем в центре

08:57 15.04.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Ребятня гоняет на самокатах и велосипедах. Пенсионеры, удобно расположившись на лавочках, общаются между собой, некоторые читают газеты. Видимо, и про коронавирус, который наиболее опасен для людей старше 65 лет.

Старики вывалили на улицу: десятки взрослых и детей гуляют в Микрорайоне в Бердске. Даже больше, чем в центре
Днем на улицах Бердска многолюдно
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Старики вывалили на улицу: десятки взрослых и детей гуляют в Микрорайоне в Бердске. Даже больше, чем в центре

Старики вывалили на улицу: десятки взрослых и детей гуляют в Микрорайоне в Бердске. Даже больше, чем в центреБолеют коронавирусом без симптомов 40% россиянЕщё 648 новостей

Чем теплее становится на улице, тем больше бердчан выбирается на улицу. 14 апреля днем в Микрорайоне большее оживление, чем в центре Бердска.

Все массовые мероприятия отменены. И во дворце культуры «Родина». Пока. Отменяются гастроли звезд. В апреле должен был состояться Транссибирский Арт-Фестиваль. Его перенесли, предположительно, на осень.

А пока ребятня гоняет на самокатах и велосипедах. Пенсионеры, удобно расположившись на лавочках, общаются между собой, некоторые читают газеты. Город живет обычной жизнью, несмотря на все призывы как можно реже покидать дом.

30-летняя жительница Бердска Василиса работает закройщиком, сейчас находится дома. Женщина призналась, что вышла на несколько минут, чтобы заплатить за квартиру. По ее словам, для того, чтобы не заразиться коронавирусом, она старается не посещать общественные места.

Учеников начальной школы на улице почти нет. Видимо, они прилежно учатся дистанционно дома.

На остановке девушка поглаживает своего питомца. Домашнего котика Тишку возили в ветеринарную клинику, сейчас они едут домой.

Больше всего на улицах людей старшего поколения. А ведь именно их особенно просят оставаться дома.

По данным оперативного штаба на 10 утра 14 апреля в Новосибирской области по-прежнему 46 инфицированных коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе не выявлено новых случаев заражения COVID-19.

В детской больнице №3 находится 21 ребенок с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

Берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома.

Старики вывалили на улицу: десятки взрослых и детей гуляют в Микрорайоне в Бердске. Даже больше, чем в центре
Старики вывалили на улицу: десятки взрослых и детей гуляют в Микрорайоне в Бердске. Даже больше, чем в центре
Старики вывалили на улицу: десятки взрослых и детей гуляют в Микрорайоне в Бердске. Даже больше, чем в центре
Старики вывалили на улицу: десятки взрослых и детей гуляют в Микрорайоне в Бердске. Даже больше, чем в центре
Старики вывалили на улицу: десятки взрослых и детей гуляют в Микрорайоне в Бердске. Даже больше, чем в центре
Старики вывалили на улицу: десятки взрослых и детей гуляют в Микрорайоне в Бердске. Даже больше, чем в центре
Старики вывалили на улицу: десятки взрослых и детей гуляют в Микрорайоне в Бердске. Даже больше, чем в центре
Старики вывалили на улицу: десятки взрослых и детей гуляют в Микрорайоне в Бердске. Даже больше, чем в центре
Старики вывалили на улицу: десятки взрослых и детей гуляют в Микрорайоне в Бердске. Даже больше, чем в центре
Старики вывалили на улицу: десятки взрослых и детей гуляют в Микрорайоне в Бердске. Даже больше, чем в центре
Старики вывалили на улицу: десятки взрослых и детей гуляют в Микрорайоне в Бердске. Даже больше, чем в центре
Старики вывалили на улицу: десятки взрослых и детей гуляют в Микрорайоне в Бердске. Даже больше, чем в центре
Старики вывалили на улицу: десятки взрослых и детей гуляют в Микрорайоне в Бердске. Даже больше, чем в центре
Старики вывалили на улицу: десятки взрослых и детей гуляют в Микрорайоне в Бердске. Даже больше, чем в центре

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

Вы соблюдаете самоизоляцию?

Аноним, 14 апреля 2020 20:22
НВР:
ДА
Аноним, 14 апреля 2020 22:15
все это безответственность родителей, люди забывают что такое Господин Великий Случай. Один миг и жизнь разделится на ДО и ПОСЛЕ. Ну посочувствуют близкие и что это изменит. Так к своим детям могут относится только........
Аноним, 15 апреля 2020 09:14
Сейчас дачный сезон начнется, как вы заставите дачников дома сидеть,социальный взрыв не заставит себя долго ждать, особенно в стране под названием Московия
Аноним, 15 апреля 2020 09:29
Разве это толпы... В общем то немного людей...

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