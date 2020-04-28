Не похоронен 4 месяца на кладбище погибший в пожаре на рынке «Центральный» арендатор Анатолий Овчинников в Искитиме

Заведующая искитимским городским кладбищем Татьяна Дмитриенко рассказала, что на местных погостах не было захоронения Овчинникова. Личность погибшего не могли подтвердить эксперты, проводился анализ ДНК.

Рынок уничтожен огнем в Искитиме

Не хоронили на Искитимском кладбище погибшего в пожаре на рынке «Центральный» в Искитиме арендатора Анатолия Овчинникова. Напомним, останки погибшего были 120 дней в морге. Его тело не отдавали родным. Экспертиза может длиться от двух до четырех месяцев. Заведующий искитимским районным отделением бюро судебно-медицинской экспертизы Дмитрий Мизулин рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», что экспертиза ДНК по техническим причинам проводится в СК. Он подтвердил, что останки мужчины находятся в их отделе. Личность его до сих пор не подтверждена. Напомним, что 8 января в торговом комплексе «Центральный» Искитима случился крупный пожар. Он охватил все здание. Пожарные почти сутки тушили возгорание. Под завалами найдено тело погибшего арендатора. Заведено уголовное дело.

— По техническим возможностям сейчас в нашем бюро в Новосибирске не проводится данный вид экспертизы. Поэтому геномная экспертиза на установление личности выполняется непосредственно в Следственном комитете. Я взял биоматериал, он был передан. Дальнейшую судьбу я не могу сказать, — рассказывал Дмитрий Феликсович.

Заведующая искитимским городским кладбищем Татьяна Дмитриенко рассказала, что на городских погостах не было захоронения Овчинникова.

— Нет, под такой фамилией не было захоронений, — уточнила Татьяна Андреевна 28 апреля.

На каком этапе сейчас экспертиза в следственном комитете в ближайшее время обещал уточнить пресс-секретарь ведомства Дмитрий Чечулин. Читайте подробности в ближайшее время.