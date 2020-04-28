Регина Тодоренко следит за Владом Топаловым круглосуточно через приложение в телефоне

— Да, у меня есть камера, я за ним наблюдаю. Вот это он. Владик Топалов. Сидит, действительно, в трусах, — добавила она.

Регина Тодоренко следит за собственным мужем через приложение в телефоне

Ведущая программы «Орёл и решка» Регина Тодоренко созналась, что периодически следит за мужем с помощью специального приложения, установленного на смартфоне.

В эфире «Новых русских сенсаций» супруга Влада Топалова демонстративно позвонила ему и, узнав, что он дома, запустила приложение на мобильном телефоне. После этого она показала экран устройства журналистам.

— Да, у меня есть камера, я за ним наблюдаю. Вот это он. Владик Топалов. Сидит, действительно, в трусах, — добавила она.

Тодоренко недавно затравили в соцсетях после того, как она заявила, что женщины по своей вине могли стать жертвами домашнего насилия. После шквала критики теледива попыталась оправдаться, но подписчики увидели в извинениях попытку «создать интригу», а не разъяснить свою позицию. Позже Тодоренко снова обратилась к подписчикам со словами сожаления. Журнал Glamour лишил её звания «Женщина года».