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Регина Тодоренко следит за Владом Топаловым круглосуточно через приложение в телефоне

17:37 28.04.2020 Фото: https://www.instagram.com/reginatodorenko/
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— Да, у меня есть камера, я за ним наблюдаю. Вот это он. Владик Топалов. Сидит, действительно, в трусах, — добавила она.

Регина Тодоренко следит за Владом Топаловым круглосуточно через приложение в телефоне
Регина Тодоренко следит за собственным мужем через приложение в телефоне
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Регина Тодоренко следит за Владом Топаловым круглосуточно через приложение в телефоне

Регина Тодоренко следит за Владом Топаловым круглосуточно через приложение в телефонеОпасные для мастурбации предметыЕщё 80 новостей

Ведущая программы «Орёл и решка» Регина Тодоренко созналась, что периодически следит за мужем с помощью специального приложения, установленного на смартфоне.

В эфире «Новых русских сенсаций» супруга Влада Топалова демонстративно позвонила ему и, узнав, что он дома, запустила приложение на мобильном телефоне. После этого она показала экран устройства журналистам.

— Да, у меня есть камера, я за ним наблюдаю. Вот это он. Владик Топалов. Сидит, действительно, в трусах, — добавила она.

Тодоренко недавно затравили в соцсетях после того, как она заявила, что женщины по своей вине могли стать жертвами домашнего насилия. После шквала критики теледива попыталась оправдаться, но подписчики увидели в извинениях попытку «создать интригу», а не разъяснить свою позицию. Позже Тодоренко снова обратилась к подписчикам со словами сожаления. Журнал Glamour лишил её звания «Женщина года».

За скандальное интервью досталось и мужу телеведущей Владу Топалову. Возмущённые пользователи наведались в его аккаунт в «Инстаграме» и оставили множество осуждающих комментариев. Эмоциональный певец не сдержался после особо неприятных слов и обложил авторов трёхэтажным.

 Источник: life.ru
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