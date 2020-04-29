29.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Обрушается в море дорога вдоль берега Обского водохранилища в Бердске. Смотрите видео, как обвалилось побережье еще на пару метров за полгода к весне-2020

15:02 29.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
4 1

Ехать там на машине — смерти подобно. За три года город потерял 1 км своей территории — она ушла под воду. Чтобы остановить уничтожение бердской суши потребуется не менее 428 млн рублей.

Обрушается в море дорога вдоль берега Обского водохранилища в Бердске. Смотрите видео, как обвалилось побережье еще на пару метров за полгода к весне 2020
Дорога вдоль бердского берега скоро обвалится в море

Прогулки по высокому побережью Бердска на Обском море скоро могут стать реально опасными. Грунтовая дорога вдоль всего берега, накатанная от парка  «На камнях» до базы отдыха «Чайка», уже буквально нависает над обрывом. 27 апреля люди картина ужасающая — разрушения заметны невооруженным глазом. Грунт обваливается на песчаную полосу. Деревья на краю крутого склона из последних сил цепляются корнями за жизнь. Но их участь предрешена — они станут топляком. Бердск исчезает, уходит под воду?

Сколько стоит укрепить?

Обрушается в море дорога вдоль берега Обского водохранилища в Бердске. Смотрите видео, как обвалилось побережье еще на пару метров за полгода к весне 2020

Новые разрушения на бердском побережье

Такие же катастрофические обрушения берега заметили бердчане осенью 2019 года, сообщал Курьер. Среда. Бердск». Тогда говорили, что 5 млн рублей правительство Новосибирской области выделяет Бердску на берегоукрепление. Более того, губернатор заинтересовался исчезновением города и заявил о намерении войти в федеральную программу.

Глава Бердска Евгений Шестернин отметил, что протяженность новосибирского водохранилища вдоль Бердска составляет 28 километров. На основании проведенных обследований выяснилось, что за три года Бердск теряет один километр берега.

—Цена вопроса на проектные работы в пределах 5 миллионов рублей, уже есть предварительные наработки и схемы проработки данного вопроса. По предварительным данным не капитальные работы составят от 50 до 200 миллионов рублей, — резюмировал мэр Бердска.

И вот в 2020 году заговорили о куда больших деньгах. Второй проект берегоукрепления на 428 млн руб. от «Чайки» до пляжа «На камнях» отправили на госэкспертизу в Бердске. Первый не прошел, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— Сложность в том, что большая часть территории граничит с областному памятнику природы «Бердская лесная дача». Через него нельзя будет доставлять стройматериалы, все придется возить с воды. Надеемся на положительное заключение. Загадывать рано. На укрепление берега от «Чайки» до пляжа «На камнях» потребуется 428 млн рублей. Сумма большая для областного бюджета. Самое главное, попытаться попасть в федеральную программу по водопользованию, — пояснила Светлана Шерстобитова, начальник бердского управления природными ресурсами.

Обрушается в море дорога вдоль берега Обского водохранилища в Бердске. Смотрите видео, как обвалилось побережье еще на пару метров за полгода к весне 2020

Высокий берег в Бердске осыпается на песок

Видео Курьер. Среда. Бердск

Обрушается в море дорога вдоль берега Обского водохранилища в Бердске. Смотрите видео, как обвалилось побережье еще на пару метров за полгода к весне 2020
Обрушается в море дорога вдоль берега Обского водохранилища в Бердске. Смотрите видео, как обвалилось побережье еще на пару метров за полгода к весне 2020
Обрушается в море дорога вдоль берега Обского водохранилища в Бердске. Смотрите видео, как обвалилось побережье еще на пару метров за полгода к весне 2020
Обрушается в море дорога вдоль берега Обского водохранилища в Бердске. Смотрите видео, как обвалилось побережье еще на пару метров за полгода к весне 2020
Обрушается в море дорога вдоль берега Обского водохранилища в Бердске. Смотрите видео, как обвалилось побережье еще на пару метров за полгода к весне 2020
Обрушается в море дорога вдоль берега Обского водохранилища в Бердске. Смотрите видео, как обвалилось побережье еще на пару метров за полгода к весне 2020
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Берег когда-нибудь укрепят?

Boeing 777-300ER, 29 апреля 2020 10:29
Бред какой-то. Какие 400 миллионов? Просто накидать огромных булыжников и всё. Не стоит это 400 лимонов. Или это сумма с учётом взяток и воровства?
Аноним, 29 апреля 2020 11:16
Заранее всё закладывают в бюджет)
1, 29 апреля 2020 13:13
А сколько стоит накидать булыжников и все?
evro, 29 апреля 2020 15:30
Думаю,что и наша любимая коса уйдет под воду. Там со стороны моря тоже берег рушится каждый год.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новый вид змеи назван в честь злодея из Гарри Поттера
15:46 29-04-2020
Новый вид змеи назван в честь злодея из Гарри Поттера
БердскКогда снимут режим самоизоляции в Бердске? Прогрессия заболевших коронавирусом в Новосибирской области может отодвинуть сроки
15:45 29-04-2020
Когда снимут режим самоизоляции в Бердске? Прогрессия заболевших коронавирусом в Новосибирской области может отодвинуть сроки
Не все умирают при COVID-19 от пневмонии
15:44 29-04-2020
Не все умирают при COVID-19 от пневмонии
Испугалась военных учений русских в Арктике Норвегия
15:42 29-04-2020
Испугалась военных учений русских в Арктике Норвегия
3 135 330 подтвержденных случая COVID-19 в мире на 29 апреля. Прирост 74 784 зараженных
15:37 29-04-2020
3 135 330 подтвержденных случая COVID-19 в мире на 29 апреля. Прирост 74 784 зараженных
Девушка с жемчужной сережкой была реальным персонажем
15:37 29-04-2020
Девушка с жемчужной сережкой была реальным персонажем
Обвинил чиновников администрации Усть-Кутского района в поджогах леса мэр Усть-Кута
15:35 29-04-2020
Обвинил чиновников администрации Усть-Кутского района в поджогах леса мэр Усть-Кута
Мягкие топы и эротичное кружево для своей груди выбирают женщины на карантине
15:32 29-04-2020
Мягкие топы и эротичное кружево для своей груди выбирают женщины на карантине
Крушение "Боинга": "Владимира Ивановича" ищет следствие по делу рейса MH17 2
15:31 29-04-2020
Крушение
Ремонт строго по часам: Жесткий режим тишины из-за коронавируса ввели в жилых домах Москвы
15:30 29-04-2020
Ремонт строго по часам: Жесткий режим тишины из-за коронавируса ввели в жилых домах Москвы