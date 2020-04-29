Обрушается в море дорога вдоль берега Обского водохранилища в Бердске. Смотрите видео, как обвалилось побережье еще на пару метров за полгода к весне-2020

Ехать там на машине — смерти подобно. За три года город потерял 1 км своей территории — она ушла под воду. Чтобы остановить уничтожение бердской суши потребуется не менее 428 млн рублей.

Дорога вдоль бердского берега скоро обвалится в море

Прогулки по высокому побережью Бердска на Обском море скоро могут стать реально опасными. Грунтовая дорога вдоль всего берега, накатанная от парка «На камнях» до базы отдыха «Чайка», уже буквально нависает над обрывом. 27 апреля люди картина ужасающая — разрушения заметны невооруженным глазом. Грунт обваливается на песчаную полосу. Деревья на краю крутого склона из последних сил цепляются корнями за жизнь. Но их участь предрешена — они станут топляком. Бердск исчезает, уходит под воду?

Сколько стоит укрепить?

Новые разрушения на бердском побережье

Такие же катастрофические обрушения берега заметили бердчане осенью 2019 года, сообщал Курьер. Среда. Бердск». Тогда говорили, что 5 млн рублей правительство Новосибирской области выделяет Бердску на берегоукрепление. Более того, губернатор заинтересовался исчезновением города и заявил о намерении войти в федеральную программу.

Глава Бердска Евгений Шестернин отметил, что протяженность новосибирского водохранилища вдоль Бердска составляет 28 километров. На основании проведенных обследований выяснилось, что за три года Бердск теряет один километр берега.

—Цена вопроса на проектные работы в пределах 5 миллионов рублей, уже есть предварительные наработки и схемы проработки данного вопроса. По предварительным данным не капитальные работы составят от 50 до 200 миллионов рублей, — резюмировал мэр Бердска.

И вот в 2020 году заговорили о куда больших деньгах. Второй проект берегоукрепления на 428 млн руб. от «Чайки» до пляжа «На камнях» отправили на госэкспертизу в Бердске. Первый не прошел, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— Сложность в том, что большая часть территории граничит с областному памятнику природы «Бердская лесная дача». Через него нельзя будет доставлять стройматериалы, все придется возить с воды. Надеемся на положительное заключение. Загадывать рано. На укрепление берега от «Чайки» до пляжа «На камнях» потребуется 428 млн рублей. Сумма большая для областного бюджета. Самое главное, попытаться попасть в федеральную программу по водопользованию, — пояснила Светлана Шерстобитова, начальник бердского управления природными ресурсами.

Высокий берег в Бердске осыпается на песок

Видео Курьер. Среда. Бердск