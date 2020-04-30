Получили сертификат на материнский капитал на 466 тыс. и 616 тыс. рублей без заявления 50 тыс. семей

Сведения о появлении ребенка, дающего право на маткапитал, поступают в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния. Матери не нужно писать заявление и стоять в очередях в самоизоляцию.

Порядка 50 тысяч семей получили сертификаты на материнский капитал без заявления

Порядка 50 тысяч семей получили сертификаты на материнский капитал в беззаявительном порядке. Проактивное оформление позволяет семьям не только быстрее получать сертификат на материнский капитал, но и не тратить усилия на его оформление, ведь специально обращаться никуда не требуется. После назначения материнского капитала мать ребенка получает уведомление о готовности сертификата в личном кабинете на портале Госуслуг, а также на контактный номер, который указан на портале Госуслуг.

“С середины апреля Пенсионный фонд приступил к проактивной выдаче сертификатов на материнский капитал. За это время было выдано порядка 50 тыс. сертификатов без заявлений от матери. Все необходимые сведения Пенсионный фонд собрал самостоятельно путем межведомственного взаимодействия”, — пояснил Министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, поступают в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг.

Напомним, предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом «Демография». В 2020 году размер материнского капитала был увеличен. Если первый ребенок родился в 2020 году, размер выплаты составит 466 617 рублей, а при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тыс. рублей. Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей. Если в семье двое или больше детей, появившихся на свет до начала действия программы по предоставлению материнского капитала, и в 2020 году в семье вновь родится ребенок, то родители получат 616617 рублей.