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Выделил еще 500 млн рублей на пропитание россиянам за границе Мишустин перед госпитализацией с COVID-19

19:54 01.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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Эти средства, как и выделенные ранее 500 млн рублей, пойдут на оплату временного проживания, питания и другие неотложные нужды. При необходимости финансовую помощь можно будет использовать для уплаты сборов за продление срока действия виз.

Выделил еще 500 млн рублей на пропитание россиянам за границе Мишустин перед госпитализацией с COVID 19
Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 500 млн рублей на дополнительные выплаты россиянам за границей
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Выделил еще 500 млн рублей на пропитание россиянам за границе Мишустин перед госпитализацией с COVID 19

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Из вступительного слова Михаила Мишустина на заседании Правительства 30 апреля 2020 года, сообщает сайт российского правительства.

-Ещё полмиллиарда рублей выделяются на поддержку россиян, не имеющих возможности вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с коронавирусом, — такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Эти средства, как и выделенные ранее 500 млн рублей, пойдут на оплату временного проживания, питания и другие неотложные нужды. При необходимости финансовую помощь можно будет использовать для уплаты сборов за продление срока действия виз и других документов, на основании которых российские граждане находятся в иностранном государстве.

Деньги на выплаты выделены из резервного фонда Правительства. Сбором заявок на получение материальной помощи занимается Министерство иностранных дел.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», поздним вечером в четверг премьер сообщил президенту Путину о том, что у него обнаружен коронавирус. Исполнять обязанности главы кабмина поручено Андрею Белоусову.

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