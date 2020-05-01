Выделил еще 500 млн рублей на пропитание россиянам за границе Мишустин перед госпитализацией с COVID-19

Эти средства, как и выделенные ранее 500 млн рублей, пойдут на оплату временного проживания, питания и другие неотложные нужды. При необходимости финансовую помощь можно будет использовать для уплаты сборов за продление срока действия виз.

Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 500 млн рублей на дополнительные выплаты россиянам за границей

Из вступительного слова Михаила Мишустина на заседании Правительства 30 апреля 2020 года, сообщает сайт российского правительства.

-Ещё полмиллиарда рублей выделяются на поддержку россиян, не имеющих возможности вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с коронавирусом, — такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Эти средства, как и выделенные ранее 500 млн рублей, пойдут на оплату временного проживания, питания и другие неотложные нужды. При необходимости финансовую помощь можно будет использовать для уплаты сборов за продление срока действия виз и других документов, на основании которых российские граждане находятся в иностранном государстве.

Деньги на выплаты выделены из резервного фонда Правительства. Сбором заявок на получение материальной помощи занимается Министерство иностранных дел.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», поздним вечером в четверг премьер сообщил президенту Путину о том, что у него обнаружен коронавирус. Исполнять обязанности главы кабмина поручено Андрею Белоусову.