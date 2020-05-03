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Где обнаружили зараженных коронавирусом на 3 мая в Новосибирской области?

10:45 03.05.2020 Фото: pexels
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В этот список вошли пять еще населенных пунктов. Теперь на карте региона 20 районов и городов, охваченных COVID-19. В их числе Бердск, где выявили 7 заболевших. В области на субботу 569 больных, 7 человек скончались.

Где обнаружили зараженных коронавирусом на 3 мая в Новосибирской области?
Назвали районы, в которых выявили коронавирус в Новосибирской области
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Где обнаружили зараженных коронавирусом на 3 мая в Новосибирской области?

Заразилась коронавирусом актриса Татьяна Васильева: «Больницы переполнены!»Где обнаружили зараженных коронавирусом на 3 мая в Новосибирской области?Ещё 962 новостей

Оперативный штаб Новосибирской области по ситуации с коронавирусной инфекцией назвал районы и населенные пункты региона, в которых выявили заболевших COVID-19.

Случаи коронавируса зафиксировали в городе Обь, Новосибирске, Бердске, Кольцово, Краснообске, Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском и Куйбышевском районах региона.

Напомним, всего в Новосибирской области выявили 569 случаев заражения заболеванием. Из них 105 человек выздоровели, семь пациентов скончались. Под наблюдением медиков остаются 1 782 жителя региона.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на 3 мая в Бердске выявлено 7 заразившихся коронавирусом. За последние сутки новых случаев не было.

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От редакции

Будет только хуже с распространением коронавируса?

Аноним, 03 мая 2020 11:08
НВР:
да
Аноним, 03 мая 2020 11:33
Не хочется болеть,и умирать,и чтоб люди болели и гибли,только события разворачиваются по совсем плохому сценарию...Вот и Человек-Царь природы...Остается соблюдать все меры безопасности,чтоб не забить одномоментно все больницы,маски,антисептики дистанция...Может пронесет.

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