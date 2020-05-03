Убивает COVID-19 население стареющих стран с низким уровнем витамина D, заявили ученые

Добавка витамина в рацион, по мнению исследователей, сократит уровень смертности. Но нужно проконсультироваться с врачом.

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Ученые выявили новую причину, влияющую на уровень смертности при заражении коронавирусом.

Как сообщает РГ со ссылкой на Research Square, исследователи из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии обнаружили взаимосвязь между средним уровнем витамина D в организме человека и смертностью, вызванной COVID-19.

«Мы определили средние уровни витамина D для 20 стран Европы, из которых мы также получили данные о заболеваемости и смертности, вызванной COVID-19. Средний уровень витамина D в каждой стране был тесно связан со случаями смерти», — говорится в исследовании.

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии. Отмечается, что эта группа населения также является самой уязвимой для COVID-19.

«Мы считаем, что можно посоветовать добавки витамина D для защиты от инфекции», — отмечают ученые. Разумеется, в каждом конкретном случае для этого необходимы консультации со специалистами.