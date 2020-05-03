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Убивает COVID-19 население стареющих стран с низким уровнем витамина D, заявили ученые

16:42 03.05.2020 Фото: pexels
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Добавка витамина в рацион, по мнению исследователей, сократит уровень смертности. Но нужно проконсультироваться с врачом.

Убивает COVID 19 население стареющих стран с низким уровнем витамина D, заявили ученые
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Убивает COVID 19 население стареющих стран с низким уровнем витамина D, заявили ученые

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Ученые выявили новую причину, влияющую на уровень смертности при заражении коронавирусом.

Как сообщает РГ со ссылкой на Research Square, исследователи из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии обнаружили взаимосвязь между средним уровнем витамина D в организме человека и смертностью, вызванной COVID-19.

«Мы определили средние уровни витамина D для 20 стран Европы, из которых мы также получили данные о заболеваемости и смертности, вызванной COVID-19. Средний уровень витамина D в каждой стране был тесно связан со случаями смерти», — говорится в исследовании.

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии. Отмечается, что эта группа населения также является самой уязвимой для COVID-19.

«Мы считаем, что можно посоветовать добавки витамина D для защиты от инфекции», — отмечают ученые. Разумеется, в каждом конкретном случае для этого необходимы консультации со специалистами.

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