Как и когда нужно отмечать Вознесение Господне в 2020 году?

Запрещается выбрасывать мусор или плевать на улицу на Вознесение. Считается, что можно попасть в Иисуса Христа, так как в этот праздник он ходит по земле под видом нищих.

Как гласит Евангелие, после воскрешения Иисус Христос находился на земле еще больше месяца

Вознесение Господне – еще один важный праздник в жизни верующих людей. Он замыкает пасхальный цикл. Правда, четко установленной даты этот день не имеет. Всегда нужно отсчитывать 40 суток после Пасхи. Что примечательно, Вознесение всегда отмечают в четверг.

Считается, что в этот день нужно совершать только добрые поступки, нести в мир добро и любовь, так как всем людям после Вознесения стали открыты врата в Рай. Многие верующие люди дарят духовные подарки. Как говорят, лучший из них – это икона Вознесения Господня.

Какого числа отмечают Вознесение Господне в 2020 году

Вознесение Господне не имеет четкой даты. Праздник считается «плавающим», так как зависит от времени проведения Пасхи. Обычно отсчитывают 40 дней после Светлого Христова Воскресенья. Кроме того, Вознесение всегда празднуют в четверг.

Так как православная Пасха в 2020 году была 19 апреля, то Вознесение приходится на 28 мая. У католиков же это произойдет несколько раньше – 21 числа того же месяца.

История праздника

Как гласит Евангелие, после воскрешения Иисус Христос находился на земле еще больше месяца. И по истечению 40 дней он собрал апостолов, благословил их и вознесся во плоти на небо. После этого людям явились два ангела, которые сообщили о Втором пришествии. Также они рассказали и о том, что Господь не оставит их – несмотря на то что его не будет видно, он будет находиться рядом.

Это событие трактуется так: Иисус больше не человек, он часть святой Троицы – Отца, Сына и Святого Духа.

Правила и традиции Вознесения

Так как этот церковный праздник берет свое начало еще от наших предков, то в правилах присутствуют древние языческие обряды и обычные бытовые народные традиции.

Вознесение отмечают в течение 10 дней. Первые два посвящены служениям в церквях и храмах, а остальные – празднованию.

В древности на Руси считалось, что в этот день родственники сходят с небес и посещают живых людей. Поэтому женщины ранее лепили «поминальные лесенки» или «лепешки», которые после возлагали на могилы родных. Сейчас же церковь говорит, что поминать усопших в этот день запрещено. А вот традиция готовить «лесенки» осталась – на них делают семь «перекладин», освящают в церкви и угощают всех родных.

Согласно древним поверьям, считалось, что в этот день весна переходит в лето. Поэтому на праздник люди водили хороводы и устраивали размашистые гуляния.

Также не отказывали стариками, нуждающимся людям, которые просят милостыню.

Существуют и некоторые запреты. Так, верующие говорят, что нельзя в этот день работать. Лучше всего посвятить период молитвам и проведению времени с семьей. Также запрещается выбрасывать мусор или плевать на улицу. Считается, что можно попасть в Иисуса Христа, так как в этот праздник он ходит по земле под видом нищих.

Источник: Пронедра