11 тысяч предпринимателей региона обратились за деньгами в правительство в коронавирус. Средства есть еще для 189 тысяч

О состоянии и мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСП) в регионе в период противодействия распространению коронавирусной инфекции 19 мая на пресс-конференции рассказали и.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

В регионе действуют и постоянно актуализируются три пакета федеральных мер поддержки

В Новосибирской области государственной поддержкой в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции могут быть обеспечены почти 200 тысяч человек, ведущих бизнес или работающих в 11 сферах наиболее пострадавших отраслей экономики региона. Всего за предоставлением мер материальной и нематериальной поддержки в сложившихся условиях обратились уже 11,5 тысяч предпринимателей Новосибирской области.

О состоянии и мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСП) в регионе в период противодействия распространению коронавирусной инфекции 19 мая на пресс-конференции рассказали и.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников и министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Как подчеркнул Лев Решетников, в регионе действуют и постоянно актуализируются три пакета федеральных мер поддержки, реализуемых совместно с Новосибирской областью, и два пакета региональных мер поддержки, реализуемых Новосибирской областью, принят План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению поддержки экономики Новосибирской области в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и дополнения к нему.

«В числе предпринимателей, решения по поддержке которых уже приняты или принимаются, – МСП, заявившиеся на субсидии на выплаты зарплат, реструктуризировавшие или оформившие кредиты и поручительства региональных фондов поддержки предпринимателей. Одна из новых актуальных мер – продление сроков уплаты авансовых платежей за первые два квартала 2020 года по налогу на имущество организаций для налогоплательщиков из пострадавших отраслей – при условии сохранения не менее 90% рабочих мест и заработной платы сотрудников. Этой мерой могут воспользоваться МСП из пострадавших отраслей, крупные деловые и торговые центры, объекты общепита, сферы услуг и другие. От арендной платы до прекращения режима повышенной готовности освобождаются арендаторы имущества, находящегося в госсобственности. Упрощены процедуры предоставления региональных мер поддержки – до 2021 года приостановлено условие отсутствия неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. Также новеллами господдержки в связи со сложившейся ситуацией стали дополнительные льготные кредиты, списание налогов и страховых взносов, предоставление налогового капитала и налогового вычета от страховых взносов при соблюдении определенных условий для социально ориентированных НКО, ИП, самозанятых граждан», – прокомментировал Лев Решетников.

Одна из прямых финансовых федеральных мер поддержки, реализуемых совместно с регионом, – субсидия на зарплату для предприятий МСП из наиболее пострадавших отраслей в апреле и мае 2020. Субсидия из расчета 12 тысяч 130 рублей на человека может быть предоставлена организациям, сохранившим не менее 90% рабочих мест. Поступило уже 9899 заявлений на эту поддержку. Кроме того, системообразующим организациям региона могут быть предоставлены льготные кредиты на пополнение оборотных средств на сумму до 3 млрд рублей. Также одобрено 1126 обращений предпринимателей по реструктуризации кредитов. По предоставлению беспроцентных кредитов для выплаты заработных плат одобрено 357 обращений.

Андрей Гончаров рассказал о реализации ряда гарантийных и поручительских программ Фонда развития МСП и кредитных продуктов Фонда микрофинансирования региона. «Принято 53 решения о продлении договоров поручительства при приостановлении кредитного договора на льготный период (кредитные каникулы до 6 месяцев). Поступило 56 обращений на изменение графиков гашения микрозаймов, выдано 8 беззалоговых займов, поступило 18 заявок на кредит на оборотные средства», – отметил Андрей Гончаров.

Министр подчеркнул, что для обеспечения региональной инфраструктуры поддержки предпринимательства дополнительными средствами Правительство Новосибирской области направит заявку в Министерство экономического развития Российской Федерации на получение 214 млн рублей из федерального бюджета. В случае одобрения деньги направят на докапитализацию Фонда микрофинансирования при софинансировании регионального бюджета.

В числе иных федеральных мер поддержки, реализуемых совместно с Новосибирской областью, региональным УФНС автоматически перенесены сроки уплаты налогов и страховых взносов почти для 33 тысяч МСП из наиболее пострадавших отраслей региона. Также автоматически снижены страховые взносы для 140 тысяч предприятий МСП.

Для всех юридических лиц и ИП в регионе реализуется линейка мер министерства труда и социального развития Новосибирской области по поддержке занятости в регионе. Так, на профессиональное обучение направлено более 2 тысяч безработных граждан, организовано обучение 734 граждан в возрасте 50-ти лет и старше, организовано обучение 342 женщины, имеющей детей дошкольного возраста, на оплачиваемые общественные работы направлены 1238 гражданин, на временные работы направлены 476 безработных граждан.

Источник: nso.ru